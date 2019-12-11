Грузия подключилась к «делу Хангошвили»

Посол Германии в Грузии Хуберт Кнырш передал МИД Грузии информацию о ходе расследования немецкой стороной убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он встретился с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Вахтангом Махароблишвили.

Как отметил посол, «следствие ведет немецкая сторона, но вопрос входит в интересы двух стран».

Хуберт Кнырш также отметил, что выводы немецкой стороны якобы дают основания говорить о том, что «преступление может быть профинансировано на уровне государства».

Следствие ведется на основании этих выводов, сказал посол.

По словам Вахтанга Махароблишвили, Грузия по данному вопросу поддерживает постоянную коммуникацию с Германией как на уровне внешнеполитических ведомств, так и соответствующих служб.

Отметим, что грузинская оппозиция критиковала власти, которые не уделяют «делу Хангошвили» никакого внимания.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы Хангошвили, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания.

Между тем в Берлине заинтересовались, почему боевика не выдали России.

Напомним, 4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Москва якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Хангошвили.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.