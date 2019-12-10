В бундестаге заинтересовались, почему убитого в Берлине боевика не выдали России

В бундестаге намерены узнать, почему убитый в Берлине боевик не был выдан России, заявил депутат фракции «Левые» Андрей Хунко.

«Я считаю, очень важно, чтобы это (преступление) было расследовано. Но возникают, конечно, и некоторые вопросы. (Президент России Владимир) Путин сказал, что уже был подан запрос об экстрадиции этого человека, и почему это не было реализовано – это открытый вопрос, который должен быть выяснен», – заявил Хунко, передает РИА «Новости».

По его мнению, отношения с Москвой по данному делу следует строить «в духе сотрудничества, а не дипломатической эскалации».

Депутат также отметил, российский лидер «предложил помощь в расследовании, и это тоже нужно принять к сведению». Он подчеркнул, что высылка сотрудников посольства России «затруднила и ухудшила» ситуацию, однако по его словам, он бы воспринял слова Путина «совершенно серьезно», хотя и не знает всех деталей.

В понедельник президент Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.