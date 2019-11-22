Доронина рассказала Путину о проблемах во МХАТе

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе. О беседе артистки и главы государства рассказал актер Андрей Чубченко, сопровождавший Доронину после церемонии вручения государственных наград в Кремле.

«В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТ. Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч», – сказал Чубченко, передает РИА «Новости».

Он также уточнил, что Доронина рассказала Путину об отправленных ему письмах по этому поводу.

Накануне в Кремле состоялась церемония вручения наград деятелям культуры, медицины и спорта. Татьяна Доронина получила орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Напомним, летом 2019 года несколько актеров и зрителей МХАТ имени Горького попросили вернуть Татьяне Дорониной, занимающей должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику. Они также критиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова.