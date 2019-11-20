Соловьев раскритиковал Зеленского за непонимание сути президентства

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за непонимание сути президентства.

«Детский сад. То браслетики, то щетина. Когда Зеленский уже поймет, что президентство это не роль, а служение», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Накануне телеведущая Ольга Скабеева высмеяла Зеленского за отказ от бритья.

Напомним, во вторник Зеленский сообщил, что решил не бриться из-за своей суеверности.

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