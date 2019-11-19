Скабеева высмеяла Зеленского за отказ от бритья

Телеведущая Ольга Скабеева удивилась словам президента Украины Владимира Зеленского о суеверии относительно возвращения украинских кораблей, задержанных в прошлом году в Керченском проливе.

«Почему тогда брился раньше?» – написала она в своем Telegram.

Во вторник Зеленский назвал себя суеверным человеком и пообещал, что не будет бриться до прибытия в Одессу трех украинских кораблей, задержанных в Россию в ноябре 2018 года.

В понедельник МИД России подтвердил возвращение Украине двух катеров и буксира. Украинские ВМС уже начали переправлять их в Одессу, куда они прибудут, предположительно, 20-21 ноября.