Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в Благовещенске

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент со стрельбой в колледже Благовещенска. Председатель правительства подчеркнул, что все акценты расставит следствие, оно же должно определить меру вины тех, кто должен был отвечать за безопасность в учебном заведении.

«Не могу не упомянуть об одном трагическом происшествии, которое произошло в колледже в Амурской области. К сожалению, это не первый раз. И несмотря на предпринимаемые меры, такие происшествия происходят», – приводит его слова РИА «Новости».

«Понятно, что акценты все расставит следствие, определит и меру вины тех, кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении, за обеспечением безопасности», – добавил глава Кабмина.

Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой «самым внимательным образом» произошедшее в Амурской области. «Имею в виду и ранее данные поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении, исполнимость тех требований, которые существуют, их не формальное исполнение – то есть исполнение на деле – и, естественно, ответственность местных руководителей системы образования и просвещения в частности», – сказал премьер.

«Подготовьте мне на эту тему полноценный отчет», – распорядился премьер, обращаясь к Васильевой.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Еще трое с огнестрельными ранениями госпитализированы, им оказывается экстренная медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.