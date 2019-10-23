Кристально-прозрачный алмаз массой более 100 каратов добыли в Архангельской области

На горно-обогатительном комбинате им. Гриба в Архангельской области добыли кристально-прозрачный алмаз массой 104,12 карата, сообщает региональное министерство природных ресурсов и ЛПК.

На сайте ведомства говорится, что «2019 год для АО «АГД ДАЙМОНДС» богат на находки эксклюзивных алмазов».

«Очередной крупный алмаз добыли в октябре на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. Гриба. Безупречный кристально-прозрачный алмаз не имеет изъянов и может быть отнесен к категории «чистой воды». Его масса – 104,12 карата», – говорится в сообщении.

Ранее на ГОКе им. Гриба в мае были добыты уникальные алмазы массой 222,09 и 127,34 карата, в июле – кристалл весом 212,53 карата.

По решению руководства компании, майские алмазы получили имена «Владимир Гриб» и «Елисей Веричев» с целью увековечения вклада геологов в дело открытия Архангельской алмазоносной провинции.

Отметим, что месторождение алмазов им. Гриба в Мезенском районе Архангельской области является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое в мире.

Ранее сообщалось, что в России добыли уникальный алмаз-матрешку.