«Волга-Днепр» запланировала сокращение персонала и консервацию «Русланов»

Российский авиаперевозчик грузов «Волга-Днепр» планирует сократить число сотрудников и законсервировать часть самолетов «Руслан», пишут СМИ со ссылкой на представителей компании.

Сокращение происходит из-за спада на рынке грузовых авиаперевозок, пояснили в компании, передает «Интерфакс».

«Волга-Днепр» собирается за счет сэкономленных средств подготовиться к «нормализации и восстановлению спроса». Сколько именно «Русланов» будет законсервировано, не уточняется.

В июне сообщалось, что украинский суд запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр».