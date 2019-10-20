Новозеландским военным разрешили краситься и носить накладные ресницы

Силы обороны Новой Зеландии изменили рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, разрешив мужчинам душиться и краситься, пишет Daily Mail.

С 1 ноября новозеландские военные смогут наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным и светлым лаком, а также носить накладные ресницы. Кроме того, им будет разрешено пользоваться духами и одеколоном, передает РИА «Новости».

Под запретом по-прежнему остаются пирсинг и необычные прически.

Как отметил контр-адмирал флота Дэвид Проктор, этими нововведениями военное руководство хочет продемонстрировать, что с точки зрения личной гигиены и внешнего вида различий между мужчинами и женщинами нет.

Между тем в начале года Верховный суд Соединенных Штатов поддержал предложение администрации Дональда Трампа о необходимости ограничить службу в американской армии для трансгендеров.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, в чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США.