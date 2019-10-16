Первое применение оружия «Охотником» запланировано на 2020 год

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» в ходе испытаний на военном полигоне в Ахтубинске в 2020 году впервые применит оружие, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, до конца 2019 года «Охотник» выполнит серию полетов на военном полигоне в Ахтубинске без использования вооружения. При этом ожидается, что в отдельных случаях БПЛА «будет подниматься в воздух до нескольких раз в сутки днем и ночью как самостоятельно, так и вместе с истребителями», передает ТАСС.

«В 2020 году испытания «Охотника» в Ахтубинске будут продолжены. В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ (Государственного летно-испытательного центра Минобороны)», – сообщил источник.

Напомним, о первом полете «Охотника» стало известно в начале августа. 27 сентября «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. На Западе отмечали, что размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства.

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