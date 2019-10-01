Россияне стали массово жаловаться на «ДТП-фантомы»

В России участились случаи так называемых фантомных ДТП – ситуаций, когда водитель не подозревает, что он стал участником дорожного происшествия. Мошенники получают выплаты по таким извещениям, а страховщики взыскивают средства с потерпевших.

Один из потерпевших – Дмитрий Мещеряков – уже несколько месяцев пытается добиться правды в судах: у него на руках имеется европротокол о ДТП, по которому он является виновником аварии, произошедшей несколько лет назад, однако улицы, на которой случилась якобы случился инцидент, не существует, а сам автомобилист узнал обо всем случайно, когда с его банковского счета списали больше 50 тыс. рублей, передает РЕН ТВ.

Мещеряков сообщил, что «сразу зашел на сайт судебных приставов и сильно удивился, увидев не только своих однофамильцев в Волгограде, но и себя, со своей датой рождения».

Так, мужчина, оформляя свое несуществующее ДТП, якобы нарушил страховые правила и должен заплатить. При этом заявления о невиновности успехом не увенчались – Мещеряков все еще ходит по судам, а «пострадавшего» в этом ДТП так и не нашли, хотя его данные известны.

«Как оказалось, на нем очень много обвинений и по автомошенничеству, и по краже оборудования, и попытка проникновения на судебный участок для кражи документов, поэтому я подозреваю, что я этого человека, в отличие от правоохранительных органов, точно найти не смогу», – сказал Мещеряков.

Новая схема мошенничества используется во всей России. Возможность оформлять ДТП без полиции дала мошенникам возможности для махинаций, так как в европротокол ведь записать все, что угодно, в том числе анкетные данные постороннего.

«А поскольку раньше страховая компания, которая выплатила ущерб, имеет право причинить к его причинителю регрессные требования, если он в течение пяти дней ее не уведомил, то многие так называемые виновники очень часто получают исковые заявления», – отметил автоюрист Сергей Радько.

При этом страховщики уверяют: они в этих случаях невиновны, а все беды происходят из-за небрежного отношения к хранению персональных данных самими водителями.

«Есть право у страховой компании вызвать второе транспортное средство на осмотр, и причинитель вреда обязан его предоставить, этим правом пользуются достаточно нечасто, поэтому, конечно, мошенники могут этим воспользоваться», – сказал директор по методологии страхования РСА Евгений Васильев.

Ранее стало известно, что в Москве участились случаи мошеннических действий при возврате эвакуированного автомобиля.

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