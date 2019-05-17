Москвичей предупредили о мошенничестве при возврате эвакуированных машин

В Москве участились случаи мошеннических действий при возврате эвакуированного автомобиля, предупредила пресс-служба московского паркинга.

Отмечается, что мошенники незаконно получают номера владельцев эвакуированных автомобилей и предлагают за отдельную плату вернуть автомобили, сообщается на сайте паркинга.

«Будьте внимательны и остерегайтесь мошенников при возврате эвакуированного автомобиля. В столице участились случаи мошенничества, связанного с перемещением автомобилей на специализированную стоянку», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что мошенники не имеют отношения к ГКУ «АМПП», и они не помогут вернуть перемещенный автомобиль.