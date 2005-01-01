В Южной Осетии из-за прекращения сообщения с Россией начались проблемы с продуктами

В Южной Осетии из-за отсутствующего уже почти неделю транспортного сообщения с Россией опустели прилавки продовольственных магазинов; в республике ощущается нехватка товаров первой необходимости – молочной продукции, мясных полуфабрикатов, детского питания.

В магазинах на окраинах молочная продукция, мясные полуфабрикаты, детское питание еще остались в малых количествах, но в центральных городских торговых точках полки пусты уже третьи сутки, сообщает ИА «Рес».

По словам продавцов, большинство магазинов перед самым закрытием трассы успели затовариться, однако не все продукты, особенно скоропортящиеся кисло-молочные, можно закупить впрок.

Отмечается, что в продаже почти не осталось охлажденной курятины, яиц и многих видов мясных полуфабрикатов, поредели прилавки и фруктово-овощных магазинов.

Кроме того, ощущается нехватка детского питания – его и вовсе может не остаться уже в ближайшие день-два.

В республике опасаются, что если дорогу не откроют, ситуация с продовольствием может стать критической.

При этом директор югоосетинского предприятия хлебобулочных изделий Вадим Цховребов заверил, что муки и необходимого сырья на предприятии пока достаточно, так как они пополняются регулярно, а потому ситуация с хлебом в республике в норме.

Руководство госпредприятия «Югосетнефтепродукт» сообщило в свою очередь, что в Южной Осетии пока достаточно и горюче-смазочных материалов.

Транскавказская автомагистраль – единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией – была закрыта с 20.30 15 января в обоих направлениях в связи со сходом снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда.

Как сообщил директор филиала Управления дорог «Северный Кавказ» по Республике Северная Осетия – Алания Чермен Губаев, Транскам будет закрыт еще двое суток из-за большого объема снега на трассе и схода новых лавин.