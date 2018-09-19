Руководителей Гослекслужбы Украины отстранили от работы из-за запрета жизненно важных вакцин

Украинское правительство отстранило от работы руководство Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбы) из-за необоснованного введения запретов на вакцины.

«Такое решение кабмин принял сегодня в отношении председателя Гослекслужбы Натальи Гудзь и первого заместителя председателя службы Владислава Целины, по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года», – сообщается на сайте министерства здравоохранения.

Подчеркивается, что Гослекслужба неоднократно «принимала необоснованные решения» о временном запрете на реализацию и применение вакцин против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.

Гудзь и Целина принимали решения по вакцинам «вопреки установленному порядку применения временных запретов», отметили в министерстве.

«В каждом конкретном случае необоснованных запретов выводы протоколов расследования региональных групп доказывали, что угроз нет. В то же время, из-за таких действий руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации украинцев: дети не могли получить свои прививки по календарю профилактических прививок, поскольку вакцины были запрещены», – пояснили в минздраве.

В министерстве отметили, что отстранение связано с запретами серии вакцин АКДС и ИПВ из Франции и вакцины БЦЖ, произведенной в Болгарии.

Отметим также, что месяц назад Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на более 40 препаратов российского производства, которые якобы нарушают требования украинского законодательства. Среди запрещенных лекарств оказались российские вакцины от столбняка, клещевого энцефалита, стафилококка.

Помимо российских лекарств, были запрещены также медикаменты производства Польши, Венгрии, Франции, Германии и ряда других стран.