Политолог предложил поменять кандидатов на новых выборах в Приморье

«Уж слишком это все далеко зашло для такого солидного региона. Это какая-то безответность со всех сторон. Все эти голодовки…», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Он приветствовал решение ЦИК отменить результаты выборов в Приморье.

Политолог Алексей Мартынов приветствовал ответственную позицию ЦИК, назвав решение главы избирательной комиссии Эллы Памфиловой отменить результаты выборов в Приморье «ответственным и грамотным».

«Я не знаю, как поступят в этих новых обстоятельствах сами партии-участники, которые выдвигали скандальных кандидатов. Но я бы пошел дальше и поменял бы, по крайней мере, того исполняющего обязанности, который был обличен доверием президента и допустил подобную ситуацию», – сказал Мартынов.

Политолог счел правильным, если и коммунисты поменяют своего кандидата. По его словам, «уж слишком это все далеко зашло для такого солидного региона».

Эксперт выразил надежду, что новые выборы, которые должны пройти через три месяца, «будут мониториться под микроскопом, и уж точно никто не позволит себе ничего подобного, что мы видели несколько дней назад от обоих кандидатов и их штабов».

Власть продемонстрировала ответственный подход в такой непростой ситуации. «Элла Памфилова отвечает за организацию проведения выборов. А раз отвечаешь за это, то будь любезен брать на себя за это ответственность, может быть, даже за такие непростые решения. В этом и есть функция государственного управления на том или ином уровне», – подчеркнул Мартынов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду ЦИК предложил признать выборы в Приморье недействительными, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Ищенко в попытке захватить власть.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что новые выборы губернатора в Приморье состоятся через три месяца.

До этого после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Однако за сутки краевая избирательная комиссия получила более 80 жалоб и обращений на проведение второго тура выборов; большинство из них поданы из-за подозрений по поводу подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Отметим, что Кремль поддержал требование ЦИК провести новые выборы в Приморье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ранее Владимир Путин неоднократно высказывался о приоритетности чистоты и справедливости выборов.