Политолог предложил поменять кандидатов на новых выборах в Приморье

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За что туристы все больше хвалят Крым

Крым завлекает природой, чистыми пляжами, мягким климатом и экскурсиямиФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Крым, похоже, поставит очередной рекорд по количеству принятых за сезон туристов. Однако главный итог завершающегося сезона вовсе не в этом. Опросы показывают, что отдыхающие становятся все более довольными отдыхом на полуострове. Что именно улучшилось в Крыму и что по-прежнему не нравится отдыхающим? Подробности...
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Чем опасен польский «Форт-Трамп» для России

Анджей Дуда и Дональд Трамп нашли общий язык на фоне антироссийских действийФото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press
Дональд Трамп одобрил идею Польши разместить в стране военную базу США на постоянной основе. Вашингтон и Варшаву не волнует, что такой объект нарушит «Основополагающий акт Россия – НАТО». Польша грезит американской базой уже не первый десяток лет, и на этот раз ее мечты близки к воплощению. Какими могут быть последствия такого сценария для России? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Патриотическое воспитание должно быть честным

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Патриотическое воспитание – это нормально. Но если детскую любовь к родителям не нужно «обосновывать» (рассказывать, какие мама с папой хорошие), то со страной сложнее. Любит ли наша страна своих детей так, как хочет, чтобы они любили ее? Подробности...
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Как из старой сказки делают новую быль

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Сейчас не девяностые, и внутренним грызунам больше не позволят пустить дело на самотек. В нынешних условиях довольствоваться внутренним развалом страны можно только при обеспеченном внешнем поражении. Подробности...
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Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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          Политолог предложил поменять кандидатов на новых выборах в Приморье

          19 сентября 2018, 14:46

          Текст: Алексей Нечаев

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          «Уж слишком это все далеко зашло для такого солидного региона. Это какая-то безответность со всех сторон. Все эти голодовки…», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Он приветствовал решение ЦИК отменить результаты выборов в Приморье.

          Политолог Алексей Мартынов приветствовал ответственную позицию ЦИК, назвав решение главы избирательной комиссии Эллы Памфиловой отменить результаты выборов в Приморье «ответственным и грамотным».

          «Я не знаю, как поступят в этих новых обстоятельствах сами партии-участники, которые выдвигали скандальных кандидатов. Но я бы пошел дальше и поменял бы, по крайней мере, того исполняющего обязанности, который был обличен доверием президента и допустил подобную ситуацию», – сказал Мартынов.

          Политолог счел правильным, если и коммунисты поменяют своего кандидата. По его словам, «уж слишком это все далеко зашло для такого солидного региона».

          Эксперт выразил надежду, что новые выборы, которые должны пройти через три месяца, «будут мониториться под микроскопом, и уж точно никто не позволит себе ничего подобного, что мы видели несколько дней назад от обоих кандидатов и их штабов».

          Власть продемонстрировала ответственный подход в такой непростой ситуации. «Элла Памфилова отвечает за организацию проведения выборов. А раз отвечаешь за это, то будь любезен брать на себя за это ответственность, может быть, даже за такие непростые решения. В этом и есть функция государственного управления на том или ином уровне», – подчеркнул Мартынов.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду ЦИК предложил признать выборы в Приморье недействительными, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Ищенко в попытке захватить власть.

          Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что новые выборы губернатора в Приморье состоятся через три месяца.

          До этого после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

          Однако за сутки краевая избирательная комиссия получила более 80 жалоб и обращений на проведение второго тура выборов; большинство из них поданы из-за подозрений по поводу подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

          Отметим, что Кремль поддержал требование ЦИК провести новые выборы в Приморье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ранее Владимир Путин неоднократно высказывался о приоритетности чистоты и справедливости выборов. 


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