Площадь виноградников в Крыму увеличилась втрое

За последние пять лет площадь виноградников в Крыму увеличилась почти в три раза, заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«Крым входит в тройку лидеров России по производству винограда. Площадь виноградников в Республике Крым за 2017 год составила более 18 тыс. га. За четыре года предприятия отрасли виноградарства Крыма впервые ощутили государственную поддержку на ее развитие», – приводятся его слова на сайте минсельхоза республики.

Он заявил, что 400 млн рублей предоставлены бюджетом в этом году как субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками. Освоено 150 млн рублей, субсидии получили семь предприятий отрасли.

За 2014-2017 годы объем господдержки виноградарства составил 787 млн рублей. Посадка виноградников увеличилась с 250 гектаров в 2014 году до 674 гектаров в 2017 году.

Россия заявляла о намерении выйти на мировой рынок вина.