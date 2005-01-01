Модель Лариса Петросян из Чувашии представит Грузию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2018»

Модель Лариса Петросян, более 20 лет прожившая в Новочебоксарске, представит Грузию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2018».

Лариса Петросян родилась в Грузии, однако больше 20 лет прожила в Новочебоксарске, сообщает интернет-портал «PROГород».

Девушка вернулась на родину и уже в 2017 году завоевала титул «Первая вице-мисс Грузии – 2017».

Петросян рассказала, что в данный момент активно готовится к участию в престижном конкурсе. После мероприятия она планирует посвятить себя музыке – пишет музыку и песни.

Ранее модель завоевала такие титулы, как «Вице-мисс Новочебоксарск – 2010», «Вице-мисс Чувашия – 2010», «Мисс Талант – 2010», «Мисс Талант» в конкурсе «Мисс Волга – 2011», «Топ-модель Чувашии – 2012».

Отметим, что для участия в конкурсе «Мисс Вселенная» девушки не должны быть замужними и находиться в гражданском браке, а также не должны участвовать в фотосессиях в обнаженном виде.

Победительница получает не только престижный титул, но и денежное вознаграждение 250 тыс. долларов, зарплату 3-5 тыс. долларов, бесплатное обслуживание стилистов, наряды, а также право на обучение актерскому мастерству в «New York Film Academy» и бесплатное годовое проживание в элитных условиях в Нью-Йорке.