Казахстан запретил ввоз курицы с пяти российских предприятий

Министерство сельского хозяйства Казахстана временно ограничило ввоз в республику животноводческой продукции пяти российских предприятий, сообщили в пресс–службе ведомства.

В минсельхозе Казахстана заявили, что проверки выявили бактерии группы кишечной палочки и общую бактериальную обсемененность в тушках цыпленка бройлера ООО «Брянский бройлер», передает ТАСС.

В куриных крылышках и тушках цыпленка бройлера АО «Инжавинская птицефабрика» специалисты из Казахстана нашли сальмонеллу, бактерии группы кишечной палочки и общую бактериальную обсемененность. Аналогичные бактерии выявлены в куриной продукции ЗАО «Приосколье» и ООО «Чебаркульская птица», а в куриных сосисках «Царицино» и колбасе вареной «Чесночек» ОАО «Царицыно» обнаружена ДНК свиньи.

В сообщении министерства говорится, что Казахстан направил запрос об устранении нарушений в российские контролирующие органы.

В декабре прошлого года Россия вводила ограничения на ввоз овощей и фруктов с территории Казахстана из–за нарушения республикой требований о поставках подкарантинной и санкционной продукции.