Производители шпрот в Латвии «задушили» друг друга из-за эмбарго России

После введения Россией запрета на ввоз прибалтийских шпрот латвийские производители работают в настолько агрессивной среде, что буквально задушили друг друга, рассказал председатель правления рыбоперерабатывающего завода Brivais vilnis Арнаольд Бабрис.

В интервью телеканалу «НТВ» Бабрис рассказал, что ожесточенная борьба производителей обернулась тем, что цены упали ниже себестоимости, «утопающие» цепляются за соломинку, демпингуя на рынке.

«Идет настолько агрессивная борьба, что мы (рыбоперерабатывающие предприятия – прим. ВЗГЛЯД) друг друга душим», – посетовал Бабрис.

Бизнесмен отметил, что за обвалом цен последовало и снижение качества продукции, что оттолкнуло некоторых зарубежных партнеров. По его словам, на заводе Brivais vilnis производство сократилось в три раза за несколько лет.

Ранее сообщалось, что убытки латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brivais Vilnis по итогам прошлого года увеличились почти вдвое, превысив 1,1 млн евро.

В конце прошлого года Россия разрешила поставку шпрот для двух компаний – одной из Латвии, другой из Эстонии. Запрет был введен в июне 2015 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия преодолела «шпротовую зависимость» от Прибалтики.