За «курьезные» реверансы Мэй сравнили с «матерью Добби» и Голлумом

24 июня, воскресенье | Последнее обновление — 07:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о пуске Пентагоном МБР
Разделы
Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти
Молдавия развязала пиар-войну вокруг Приднестровья
Почему Россия отказывается от легендарной ракеты
Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти
Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки
С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён
Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
Обсуждение: 215 комментариев
На карту поставлено существование Евросоюза
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека
Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Путин открыл Крымский мост
Обсуждение: 17 комментариев
Самые красивые болельщицы ЧМ-2018
Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯДПодробности...
Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018
Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из нихПодробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
|
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook