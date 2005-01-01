За «курьезные» реверансы Мэй сравнили с «матерью Добби» и Голлумом

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй подверглась насмешкам из-за неумения делать реверансы.

Independent назвала реверансы Мэй «курьезными», передает РИА «Новости».

Издание обратило внимание, что глава британского кабмина поприветствовала принца Уильяма во время посещения реабилитационного центра в Ноттингемшире таким низким реверансом, что «это было как-то странно».

«Курьезными» реверансами Мэй приветствовала и королеву Елизавету II, и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон.

Independent пишет, что в Великобритании глубокие размашистые реверансы используют в «любительских драматических постановках».

Пользователи Сети сравнили Мэй с «матерью Добби» из «Гарри Поттера», Голлумом из «Властелина колец», жеребенком и жирафом на водопое.