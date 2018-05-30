Эксперт назвал сильные стороны нового главы Амурской области

«Для приграничной территории знание языка, на котором говорят с той стороны границы – это очень хорошее дополнение к другим заслугам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя назначение Василия Орлова, знающего английский и китайский языки, на пост врио губернатора Амурской области.

Член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов считает, что выбор в пользу Василия Орлова был сделан, прежде всего, по той причине, что амурчанин в нескольких поколениях, участник конкурса «Лидеры России» Орлов обладает необходимым опытом.

«Если человек обладает всеми необходимыми компетенциями, да и еще является местным, конечно, ему это помогает. Если таких людей на территории нет, то ищут внешнего человека. Но важно, чтобы человек понимал работу, обладал знаниями, навыками и образованием. А паспорт – это вторично», – сказал Кузнецов.

Орлов, как и назначенные накануне врио Тюменской области и ЯНАО, – это представитель местных элит. Он потомок столыпинских переселенцев, сын военного, амурчанин в нескольких поколениях. По мнению экспертов, последние кадровые решения формируют тренд на рост, в том числе, и местных кадров, знающих потенциал регион.

Кузнецов назвал важным тот факт, что Орлов обладает разнообразным опытом: он прошел все уровни управления в Амурской области, начиная с вице-мэра Благовещенска и заканчивая должностью министра экономического развития региона.

«Губернатор – это человек, который сразу должен выполнять много сложных действий: это политическая работа, ведь нужно быть успешным электоральным политиком, это и экономика, это работа регионального лоббиста на федеральном уровне – по привлечению инвестиций в регион. Чтобы успешно работать, нужно иметь опыт по каждому из этих направлений. Мы видим, что у Орлова есть этот опыт. Как, впрочем, есть и у, например, Носова если говорить о других вновь назначенных дальневосточных губернаторах», – отметил эксперт. Напомним: мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был на этой неделе назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области.

Василий Орлов владеет английским и китайскими языками и сможет напрямую вести диалог с китайскими инвесторами, которые готовы инвестировать в энергетику, сельхозпереработку и другие направления экономики региона. По словам Кузнецова, этот фактор «безусловно, имеет значение». «Для приграничной территории знание языка, на котором говорят с той стороны границы – это очень хорошее дополнение к другим заслугам Василия Орлова», – уверен эксперт.

Добавим, что в случае победы на предстоящих осенью выборах Орлов может стать 11-м губернатором региона, в котором руководители, кстати, сменяются чаще, чем в других соседних субъектах. Как пояснил Кузнецов, многие предшественники Орлова уходили на повышение. «Амурская область не у всех на слуху, но при этом губернаторы менялись не по-плохому, а по-хорошему. Они и выборы там проигрывали. Регион обладает сильной демократической традицией и любому пришедшему туда политику достаточно непросто», – подытожил Глеб Кузнецов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назначил участника всероссийского конкурса «Лидеры России» Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области – вместо Александра Козлова, который был назначен министром по развитию Дальнего Востока. В 2014-2016 годах Орлов входил в президентский кадровый резерв.