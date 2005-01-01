Врио губернатора Амурской области стал участник конкурса «Лидеры России»

Президент Владимир Путин назначил участника всероссийского конкурса «Лидеры России» Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области вместо Александра Козлова, который был назначен министром по развитию Дальнего Востока.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Василием Орловым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Василий Орлов родился в 1975 году в Благовещенске. С 2002 по 2007 год работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия «Амур-качество», затем год числился гендиректором ОАО «Амурский кристалл».

С 2008 по 2010 год он работал заместителем мэра Благовещенска, а в 2012 году замещал должность советника главы администрации города Благовещенск. С августа 2012 года по май 2013 года Орлов был замминистра экономического развития области, а затем возглавил ведомство. С 2014-го по 2016 год Василий Орлов входил в президентский кадровый резерв.