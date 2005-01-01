Повышена пошлина на экспорт нефти из России

С 1 июня пошлина на экспорт нефти из России повысится на 13,3 доллара – до 131,8 доллара за тонну, следует из расчетов Минфина.

Отмечается, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2018 года составила 71,87 доллара за баррель, или 524,7 доллара за тонну, передает РИА «Новости».

Так, льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, которая была принята в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Согласно принятой формуле, эти ставки будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

По расчетам пошлина на высоковязкую нефть в июне повысится до 21,7 доллара с 19,2 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 39,5 доллара за тонну, на темные – 131,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 39,5 доллара, прямогонного (нафта) – до 72,4 доллара с 65,1 доллара за тонну.

Пошлина на кокс повысится до 8,5 доллара с 7,7 доллара за тонну.

Ранее сообщалось, что нефть незначительно подорожала после обновления максимума за 3,5 года.