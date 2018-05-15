Нефть незначительно подорожала после обновления максимума за 3,5 года

Мировые цены на нефть во вторник утром слабо растут после обновления днем ранее максимума за 3,5 года на фоне данных ОПЕК и опасений относительно уровня добычи в Иране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.46 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла на 0,09% и составила 78,3 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть WTI выросла на 0,06% и составила 71 доллара за баррель, передает РИА «Новости».