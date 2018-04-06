Трамп во время выступления выбросил «скучную речь» о налогах

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления демонстративно выбросил текст «скучного» доклада о налоговой реформе и перевел тему на проблемы нелегальной иммиграции.

Предполагалось, что мероприятие в штате Западная Виргиния будет посвящено налоговой реформе, но в ходе выступления Трамп решил сменить тему. Трамп выкинул листок с текстом заготовленной речи и нарочито развел руками.

«Я должен был это сказать, это заняло бы пару минут, но какого черта, это довольно скучно. Я прочитал первый абзац и сказал себе: это скучно», ­– прокомментировал президент свой поступок, передает РИА «Новости».

Trump: "This was going to be my remarks...but to hell with it"



*throws speech in the air* pic.twitter.com/jpQnuV4bQh — Steve Kopack (@SteveKopack) April 5, 2018

Борьба с нелегальной иммиграцией была одним из основных тезисов предвыборной кампании Трампа. Так, он обещал депортировать всех нелегальных мигрантов, которых в США насчитывается около 15 млн.

В начале апреля Трамп призвал конгресс принять закон о защите государственной границы в связи с масштабным потоком наркотиков и нелегалов из Мексики.