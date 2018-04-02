Трамп призвал использовать «ядерную опцию» для защиты границ

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс принять закон о защите государственной границы в связи с масштабным потоком наркотиков и нелегалов из Мексики.

«Конгресс должен немедленно принять закон об охране границы, при необходимости использовать «ядерную опцию», чтобы остановить масштабный поток людей и наркотиков. Пограничники и сотрудники службы иммиграционного контроля работают отлично, но слабые законы демократов не дают им выполнять свою работу. Действуйте сейчас, конгресс, или нашу страну «украдут», – написал Трамп в своем Twitter.

По мнению президента, Мексика может помешать попаданию «караванов» нелегальных мигрантов на территорию США.

Трамп также напомнил о необходимости строительства стены и защиты границ с Мексикой благодаря усилению законодательства.

В январе Мексика в очередной раз отказалась платить за стену на границе с США. Еще будучи кандидатом в президенты США, пообещал, что на американо-мексиканской границе США «построят великую стену», за которую заплатят в полном объеме мексиканские власти.