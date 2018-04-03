Собчак снялась в мокром купальнике

Ксения Собчак опубликовала откровенную фотографию в мокром купальнике, которую ехидно прокомментировал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Жрналистка Ксения Собчак опубликовала очередное фото из отпуска в Тайланде.

«Гулять по воде, гулять по воде со мнооой! Вода здесь – молоко! И купальник -отличный, а больше ничего и не надо тут!», – написала она на своей странице в Instagram.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 3 Апр 2018 в 7:54 PDT

Фотографию в свой Instagram репостнул главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, оставив ехидный комментарий:

«Начало нового политического цикла? Откровенно».

Ранее Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена вместе с сыном Платоном и мужем Максимом Виторганом на отдыхе в Тайланде.