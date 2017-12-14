Газете Bild запретили называть Лысову «русской, принимающей допинг»

Шестикратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках россиянка Михалина Лысова выиграла суд у немецкой газеты Bild по делу о клевете в окружном суде Гамбурга, сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР).

За несколько дней до начала Паралимпиады-2018 Bild опубликовала статью о Лысовой с заголовком «Скандал на Паралимпиаде. Русская спортсменка, принимающая допинг, может поехать в Пхенчхан».

«Лысова была ужасно разочарована этой статьей, которая нанесла ущерб ее репутации и причинила ей душевные страдания. Газета опорочила доброе имя спортсменки, спорт для Михалины – это вся ее жизнь. По этой причине можно говорить о грубом нарушении личных прав и прав, гарантированных международным законодательством для лиц с ограниченными возможностями», – передает ТАСС сообщение ПКР.

Лысова потребовала от газеты удалить статью и выпустить опровержение, однако в Bild отказались это сделать, после чего спортсменка подала иск в окружной суд Гамбурга.

«Тот факт, что газета Bild в своей статье, о которой идет речь, назвала госпожу Лысову «русской, принимающей допинг», является нарушением прав госпожи Лысовой. В связи с этим газете Bild запрещено в дальнейшем называть госпожу Лысову «русской, принимающей допинг» и предписано удалить порочащую ее статью с сайта издания», – говорится в решении окружного суда Гамбурга.