США подняли в воздух самолет «Судного дня»

В США в воздух поднялся самолет E-4B Nightwatch, известный как самолет «Судного дня», следует из данных мониторингового ресурса CivMilAir.

Как следует из выложенных в Twitter проекта карт, воздушное судно находится над штатом Индиана. Пока информации о том, почему самолет подняли в воздух, нет.

Самолетом «Судного дня» E-4B Nightwatch назвали из-за того, что его можно использовать как командный пункт, если в условиях ядерного конфликта наземные структуры управления повреждены или разрушены.

При условии дозапревки в воздухе самолет может пребывать в полете неделю. Установленное на него оборудование защищено от поражающих факторов атомного взрыва. В СМИ сообщалось, что самолет «Судного дня» сопровождает президента США во время ряда зарубежных поездок.