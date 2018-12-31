Строители Крымского моста записали трогательное видео к Новому году

Участвовавшие в возведении Крымского моста, который россияне назвали одним из символов уходящего года, записали поздравление с наступающим 2019 годом.

На видео «5 канала» к россиянам обращаются супружеские пары – те, кто вместе трудился на этой переправе, а также родители с детьми, и целые строительные династии.

«Этот мост соединил семьи», – рассказали, в частности, супруги Наталья и Дмитрий Воротынцевы из Мостоотряда-10.

«Быть с семьей – главное в жизни», – считают Ирина и Александр Байтуш из СГМ-Мост.

«Семья – это наш самый главный фундамент и крепкая опора», – полагает Дмитрий Кондаков, который в кадре запечатлен с супругой и тремя малышами.

«Скоро берега станут еще ближе», – уверены супруги Светлана и Николай Тимощенко из Мостоотряд 125.

А строительная династия – Юрий Шалыгин с сыном Михаилом – напомнили: «Не пропустите главное железнодорожное открытие 2019 года!»

В финале сам Крымский мост не остался в стороне от Нового года – он оказался мультипликационным героем и под крики чаек поздравил с праздником.

«Желаю жизни красивой, как мои арки, здоровья крепкого, как мои сваи, а друзей надежных, как мои опоры. Наступающий год будет ярким – это же год открытия моей железнодорожной части. Не пропустите, хороших вам путешествий!»