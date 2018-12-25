Медведев утвердил маркировку лекарств

Правительство утвердило документы по маркировке товаров, в том числе лекарств – для них маркировка становится обязательной с 1 января 2020 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Я хочу сказать о тех документах, которые я подписал. Они касаются системы маркировки и прослеживаемости товаров. У нас действует ряд пилотных проектов в этой сфере. Эксперимент касается табака, лекарств, обуви. В дальнейшем он распространится на те отрасли, где риск незаконного оборота товаров достаточно высок», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что работу организуют в рамках концепции о создании и функционировании в России системы маркировки. Распоряжение подписано.

Также подписаны четыре документа о маркировке лекарственных средств, добавил премьер.

«Напомню, что с 1 января 2020 года она становится обязательной и к этому времени система автоматизированного мониторинга движения лекарств, которая действует в порядке эксперимента, должна заработать в полную силу», – уточнил Медведев.

Он рассказал, что утверждено положение о системе мониторинга с учетом особенности ее внедрения.

«В первую очередь внедряется система мониторинга лекарств, которая предназначена для лечения редких заболеваний. Просто в силу того, что это дорогостоящие лекарства, а с другой стороны, их не очень много», – пояснил премьер.

По его словам, еще один документ утверждает правила размещения информации из этой системы в общем доступе в сети Интернет. Система маркировки и прослеживаемости товаров, отметил Медведев, необходима для защиты людей от подделок и для эффективного контроля за качеством товара.

В мае российский кабмин утвердил перечень из 10 групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также определил сроки ее введения.