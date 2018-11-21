Видео «телепортации» Tesla по скоростному туннелю Маска попало в сеть

Кадры с открытия первого скоростного подземного туннеля американского предпринимателя Илона Маска под Лос-Анджелесом опубликованы в Twitter The Boring Company.

Первым скоростной туннель Маска оценил автомобиль его собственной марки Tesla, во время презентации бизнесмен сравнил проезд машины по туннелю с телепортацией, сообщает РИА «Новости».

«Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу», – написал Маск в Twitter и добавил, что в туннеле постоянно будут курсировать автомобили для пешеходов и велосипедистов.

Маск отметил, что для быстрого проезда по дороге автомобили оборудуют выдвижными боковыми колесами, которые могут быть изготовлены и для других автономных электромобилей.

Сообщается, что строительство тестового туннеля обошлось The Boring Company почти в 10 млн долларов.

В 2017 году бизнесмен заявил о получении разрешения проложить туннель от Нью-Йорка до Вашингтона, трасса должна была стать основой транспортной системы Hyperloop. Планировалось, что туннель откроется 10 декабря, но открытие перенесли.