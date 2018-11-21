Врач оценил доступность бесплатной медицины

«Экстренная помощь обязательно оказывается, а с плановой нужно разбираться», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Александр Аганесов, комментируя доступность бесплатных медицинских услуг для россиян в связи с публикацией Минздравом соответствующего перечня.

«По мой специальности – по травматизму первичная медицинская помощь всегда оказывается бесплатно. Любого пациента с инфарктом, с травмой, с отеком легких, с кровотечением везет скорая и ему оказывается помощь в полном объеме, это аксиома», – заявил доктор медицинский наук, профессор, травматолог-ортопед высшей категории, руководитель отделения хирургии позвоночника РНЦ им. акад. Б.В. Петровского Александр Аганесов.

Собеседник уточнил, что, несмотря на то, что клиника в которой он работает, является платной, такой диагноз, как, например, расслоение аорты, является показанием к экстренной операции, которая также оказывается безвозмездно.

Если в вопросе доступности экстренной помощи все более-менее понятно, то с плановой помощью, по словам собеседника, нужно разбираться – все зависит от того, как работает конкретная клиника.

«Кому-то могло повезти, кому-то не повезти. Кому-то хватило мест, кому-то нет. К концу года квоты заканчиваются», – констатировал собеседник.

Напомним, Министерство здравоохранения опубликовало информацию о том, какие виды врачебной помощи являются бесплатными для граждан России.