В Москве назвали интеграцию условием для финансовой помощи Белоруссии

Сотрудничество в экономической сфере между Россией и Белоруссией и финансовая поддержка зависит от уровня достигнутой между странами интеграции, заявил пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов.

«Объем такого сотрудничества, создание общего рынка, включая единые тарифы и порядок ценообразования, безусловно, зависит от уровня достигнутой интеграции, и мы исходим из того, что белорусские партнеры понимают. Именно об этом шел вчера разговор в ходе заседания совета министров союзного государства», – заявил Осипов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что вопрос сотрудничества и финансовой поддержки постоянно обсуждается и носит «самодостаточный характер».

14 декабря президент республики Александр Лукашенко заявил, что суверенитет страны для него – это святое, и что Белоруссия никогда не войдет в состав России. Также он назвал чепухой и глупостью утверждения о том, что Россия кормит Белоруссию.

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова продвигаться в создании Союзного государства.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как именно Москва помогает Минску и почему это помощь, а не взаимовыгодное сотрудничество.