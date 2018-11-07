Предсказано, что заставит США отказаться от санкций против России

Абсурдность направленной против России санкционной политики со временем станет настолько очевидной для американского избирателя, что по внутриполитическим причинам Соединенные Штаты будут отказаться от такого метода ведения дел, с таким прогнозом выступил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

«Бессмертный Крылов. Он знал, что нас будут обвинять во всех смертных грехах. «Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать!» Другими словами, в Америке выборы», – сказал сенатор РИА «Новости».

Он отметил, что для американской стороны Россия «годится на роль страны, которая мешает США чувствовать себя безраздельным хозяином мира и «влияет» на их выборы». «И в этом их проблема, поскольку они совсем не волк, а мы далеко не ягненок», – заметил сенатор.

По мнению Морозова, новые антироссийские санкции вполне возможны, так как такой метод становится способом политического выживания определенных кругов в США, однако возможен и иной сценарий.

«Абсурдность санкционной политики станет настолько очевидной, что от нее откажутся по сугубо внутриполитическим причинам», – прогнозирует Морозов. Он пояснил, что такая политика просто перестанет работать на американского избирателя.

В Госдепе ранее заявили, что Вашингтон намерен действовать согласно закону, требующему ввести новые антироссийские санкции из-за якобы невыполнения Россией требований США в рамках «дела Скрипалей».