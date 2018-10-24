Тренер Слуцкий случайно назвал условием перехода в другой клуб оральный секс

Главный тренер голландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий сразу после матча, комментируя предложение о работе от португальского клуба «Спортинг», перепутал слова «sack» (уволить) и «suck» (сосать).

Журналист Fox Sport спросил у него, точно ли Слуцкий не уйдет из «Витесса» в «Спортинг». После этого состоялся следующий диалог, передает «Спорт-Экспресс».

«Да. Только, может быть, если владелец или руководство пососут мне... в этой ситуации, да, я уйду», – «Простите?» – «Если владелец пососет, тогда конечно!»

После этого журналист догадался, что Слуцкий имел в виду слово «уволит» (sack, а не suck). Слуцкий подтвердил догадку собеседника и рассмеялся.