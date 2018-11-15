Порошенко похвастался обещанием США защищать Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора во вторник якобы пообещал Киеву поддержку в защите суверенитета страны.

«В ходе телефонного разговора с Майком Помпео он пообещал мне, что США предоставят полную помощь, в том числе военную помощь, по защите суверенитета Украины», – сказал Порошенко в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

В понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила о телефонном разговоре Порошенко и Помпео, во время которого политики обсудили ситуацию вокруг Керченского пролива. Однако тогда, согласно заявлению Науэрт, речь шла только о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. О военной помощи она не упоминала.

Разговор состоялся после инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, и их задержали пограничники. После этого на Украине решили ввести военное положение.