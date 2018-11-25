ФРГ собралась нарастить численность армии в связи с «европейскими проектами»

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что состав вооруженных сил страны к 2025 году будет увеличен еще на 5 тыс. человек, сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники.

Сейчас на службе в ВС Германии состоят 183 тыс. человек. По первоначальным планам Берлин должен был увеличить армию до 198 тыс. военнослужащих, однако теперь они пересмотрены, и к 2025 году численность увеличится до 203 тыс. военных, передает ТАСС.

В понедельник состоится заседание командования Бундесвера, на котором, как ожидается, это будет утверждено.

Пересмотр связан с изменением задач Бундесвера в рамках НАТО, борьбой с преступлениями в киберсфере и с европейскими проектами.

Напомним, стало известно, что страны ЕС собрались создать Совместную разведшколу. При этом ЕС пообещал не превращаться в военный союз.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему создание общеевропейской армии может быть выгодно для России.