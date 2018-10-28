Летчики Севфлота провели воздушную разведку льдов в Арктике

Экипажи самолетов Ту-142 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ) провели воздушную разведку для получения данных о ледовой обстановке в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, сообщает пресс-служба СФ.

Ту-142 пролетели над Баренцевым, Карским морями и морем Лаптевых, осуществляя воздушную разведку ледовых полей, передает ТАСС.

Полученная в ходе разведки информация «существенно облегчит прокладку маршрутов и навигацию в арктической зоне, в том числе и для гражданских судов».

Отмечается, что полеты в арктических районах проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Во время выполнения полетного задания экипажи совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Перед полетом пилоты прошли штурманскую подготовку в сложной метеорологической обстановке с учетом географического положения.

Особенностью полетов в высоких широтах Арктики является близость магнитного полюса Земли и, как следствие, большая величина магнитного склонения, наличие магнитных аномалий и магнитных бурь, из-за которых распространение радиоволн становится неустойчивым.

Это ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортовых радиотехнических средств.

Полеты усложняются нестабильной метеорологическая обстановка, а также однообразием местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров.

«Во время таких полетов летчики существенно повышают уровень своей летной подготовки», – отметили в пресс-службе.

Ранее российские адмиралы прокомментировали заявления об усилении России в Арктике и Северной Атлантике.

До этого командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, возглавляющий Объединенное командование сил НАТО, предупредил о возможности российских подлодок нанести удар по любой европейской столице.

Так, по словам Фогго, Россия расширила присутствие подлодок в Северном Ледовитом океане и в Северной Атлантике, и теперь «они действуют в местах, где не действовали раньше». Военный утверждает, что свыше 20 из более чем 40 российских субмарин входят в состав Северного флота.

Тем временем ученые нашли веские аргументы в пользу принадлежности арктического шельфа России.