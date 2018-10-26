Путин объяснил снос цыганских поселков

Путин в ответ на жалобу главы совета культурной автономии цыган Надежды Деметер о сносе цыганских поселков в Тульской области сообщил, что эта мера обоснована распространившимся криминалом и торговлей наркотиков в местности.

«Там профессионально занимаются распространением наркотиков и люди просто не хотят рядом проживать», – сказал глава государства про проблемные населенные пункты.

Видео с телеканала RT опубликовал в своем Twitter специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Глава совета культурной автономии цыган пожаловалась на снос цыганских поселков.

Путин: Там криминал и торгуют наркотиками, поэтому люди и не хотят рядом с ними жить. Давайте прямо об этом говорить. Мне же об этом не губернаторы, а правоохранители докладывают pic.twitter.com/iWQW2HjpJs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 октября 2018 г.

Деметер возразила, что в тех поселках, о которых говорила она, не зафиксировано ни одного случая распространения наркотиков и криминала.

«Что касается Тулы, там точно есть. Мне же это не губернаторы докладывают, а правоохранительные органы», – парировал президент.

Напомним, в августе 2018 года не менее 200 цыган, проживавших в поселке Уразово, массово выехали за пределы региона. Конфликт начался после убийства девятилетнего ребенка, в котором подозревается местный бездомный.