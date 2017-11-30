Жириновский вышел пообщаться с участниками акции Навального

Лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский вышел пообщаться со сторонниками блогера Алексея Навального на Тверской улице в Москве, которые принимают участие в несогласованной акции.

Участникам акции Жириновский заявил, что он 30 лет назад был такой же, как и они – по его словам, он трижды был задержан на Пушкинской площади. Видео общения Жириновского с участниками акции опубликовано в Telegram-канале PLUSHEV.

Между тем, как передает РБК, находясь в окружении сторонников Навального, Жириновский выступил против призыва байкотировать выборы. Протестующие спросили лидера ЛДПР, не устал ли он от участия в выборах. «Это специфика России. Хоть раз в России оппозиция приходила к власти? За 1150 лет - ни разу!» - ответил Жириновский. «Есть формы парламентской борьбы, есть формы уличной. Вы выбрали уличную», - добавил он.

На прощание Жириновский призвал всех голосовать за него.

Напомним, на Тверской улице в Москве на несогласованную акцию блогера Алексея Навального в воскресенье вышло около 1 тыс. человек. В ходе акции был задержан сам Навальный.

В ряде городов страны в воскресенье проходят малочисленные акции сторонников Навального.

Мэрия Москвы предлагала Навальному на выбор три площадки под митинг, но блогер отказался и призвал сторонников на несанкционированную акцию. Кроме того, власти в регионах также согласовывают большинство митингов Навального, но он не хочет «подстраивать свой график под эти заявки».