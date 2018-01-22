Собака застрелила охотника в Саратовской области

В Краснокутском районе Саратовской области в результате несчастного случая на охоте погиб мужчина. Предположительно, мужчину застрелила собака, передают местные СМИ.

Как пишет портал «Регион 64», 64-летний мужчина выпустил в поле из багажника машины двух собак. Они начали бегать и играть друг с другом, в один из моментов лапа собаки попала на спусковой крючок ружья охотника. К несчастью, в этот момент ствол был направлен в живот мужчины.

Охотник получил ранение и был доставлен в больницу, а менее чем через час он скончался.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее судья Белокатайского района Башкирии погиб на охоте из-за случайного выстрела, сделанного сотрудником прокуратуры.