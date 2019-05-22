«Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

«Комиссионный магазин» продает детские товары и игрушки. Магазин был открыт в 2019 году в Перми. Его основателем стала Елена Ильинцева. Первая прибыль составила всего 50 рублей, но сегодня бизнес приносит ежемесячно 100 тысяч рублей.

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