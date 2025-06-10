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    10 июня 2025, 17:30 • Справки

    Советский одноразовый реактивный гранатомет РПГ-22 «Нетто»

    Советский одноразовый реактивный гранатомет РПГ-22 «Нетто»
    @ кадр из видео

    РПГ-22 «Нетто» – советский реактивный противотанковый гранатомет одноразового применения, разработанный в конце 1970-х годов. Гранатомет стал развитием идей, заложенных в конструкции РПГ-18, но получил увеличенный калибр и более мощный боеприпас. Использование одноразовой схемы сделало оружие легким, компактным и простым в применении.

    Предпосылки и история создания РПГ-22

    Основным стимулом к созданию РПГ-22 стало развитие  западных бронетанковых сил, оснащенных современными боевыми машинами с улучшенной защитой. Против таких целей основной одноразовый гранатомет в СССР 1960-х годов РПГ-18 уже не мог гарантированно обеспечить пробитие брони. Поэтому было принято решение увеличить калибр нового гранатомета. Также была усовершенствована конструкция боевой части.

    Конструктивно новый гранатомет разрабатывался с учетом удобства переноски и использования в боевых условиях. Инженеры применили телескопическую конструкцию, позволяющую уменьшить длину оружия в походном положении, а перед выстрелом раздвигать трубу для стабилизации полета снаряда. Это обеспечило высокую мобильность солдат и возможность скрытного ношения гранатомета, что особенно важно для пехоты, действующей в городских условиях или сложной местности.

    Испытания РПГ-22 показали его высокую эффективность, простоту и надежность в эксплуатации. Гранатомет успешно пробивал стандартные бронеплиты, имитирующие защиту современных танков, а легкость и компактность делали его удобным для каждого пехотинца. В 1979 году оружие официально приняли на вооружение, и оно стало стандартным средством борьбы с бронетехникой в войсках СССР. В дальнейшем оно использовалось как в регулярных войсках, так и в подразделениях специального назначения.

    Конструкция и боевые характеристики гранатомета

    РПГ-22 представляет собой трубу, внутри которой находится реактивная граната с кумулятивной боевой частью. Запуск производится за счет порохового заряда, обеспечивающего вылет снаряда из ствола и его дальнейший полет к цели. Калибр гранатомета составляет 72,5 мм. Прицельная дальность стрельбы достигает 20 м, максимальная – около 250 м. Масса оружия в снаряженном состоянии составляет 27 кг, что делает его удобным для пехоты. При попадании граната пробивает до 400 мм гомогенной брони, а этого было достаточно для поражения большинства современных на тот момент танков и бронемашин.

    Гранатомет выполнен по телескопической схеме, позволяющей уменьшить его габариты в транспортном положении. Перед выстрелом корпус оружия раздвигается, придавая трубе необходимую длину для стабилизации полета гранаты. Это решение значительно повышает удобство переноски и хранения гранатомета. Запуск снаряда осуществляется с помощью воспламеняющего устройства, которое активирует пороховой заряд, выталкивающий гранату из ствола. При этом задняя часть тубуса остается открытой, обеспечивая выход реактивной струи, что снижает нагрузку на стрелка и минимизирует отдачу.

    Прицеливание осуществляется с помощью механического прицела, рассчитанного на поражение целей на различных дистанциях. При этом конструкция прицела позволяет учитывать баллистические характеристики гранаты и корректировать наведение. Кумулятивная боевая часть гранаты формирует направленный взрыв, способный пробивать броню за счет эффекта кумуляции – процесса фокусировки энергии взрыва в узком направлении. Благодаря этому РПГ-22 эффективен против бронетехники, но также может использоваться для разрушения укреплений и поражения живой силы противника.

    Оружие не требует особого ухода и может храниться в запечатанном виде длительное время. В боевой обстановке РПГ-22 позволяет быстро атаковать бронированные цели, а затем оставлять пустой тубус, не отвлекаясь на повторную загрузку. Это делает его особенно полезным в условиях динамичных боевых действий, где важна мобильность и скорость применения оружия.

    История последующего развития РПГ-22

    После принятия на вооружение РПГ-22 не подвергался значительным модификациям, так как его концепция оставалась актуальной в течение многих лет. Но со временем бронетехника противника стала оснащаться более совершенной защитой, включая динамическую броню, что снижало эффективность кумулятивных боеприпасов. В связи с этим началась разработка новых моделей одноразовых гранатометов с повышенной бронепробиваемостью.

    На смену РПГ-22 пришли более мощные гранатометы, такие как РПГ-26 и РПГ-27. Они сохранили одноразовую концепцию, но получили увеличенный калибр и усовершенствованные боевые части, способные преодолевать динамическую защиту. Тем не менее РПГ-22 продолжал использоваться в вооруженных силах СССР и ряда других стран, особенно в подразделениях, где требовалось легкое и компактное оружие для борьбы с бронетехникой.

    Несмотря на появление более современных моделей, РПГ-22 не был полностью снят с вооружения. В отдельных странах он до сих пор хранится на складах и может использоваться в боевых действиях. Простота конструкции и высокая надежность делают его востребованным в локальных конфликтах, где доступность и низкая стоимость играют ключевую роль. Таким образом, РПГ-22 остается одним из самых известных одноразовых гранатометов своего времени.

    Распространение и боевое применение гранатомета

    После принятия на вооружение РПГ-22 активно использовался в Советской армии и армиях стран Варшавского договора. Оружие поступало на экспорт в различные государства, включая страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Гранатомет применялся в Афганистане, Чечне, а также в других локальных конфликтах. Несмотря на развитие бронетехники, РПГ-22 сохранял актуальность для поражения легкобронированных целей, укреплений и живой силы противника. Это обеспечило ему долгий срок службы в различных армиях мира и сделало востребованным среди бойцов, нуждающихся в эффективном и простом оружии.

    В ходе войны в Афганистане РПГ-22 активно применялся как советскими войсками, так и моджахедами, получавшими трофейное оружие. Его простота и эффективность делали гранатомет удобным средством борьбы с бронетехникой и укреплениями противника. В дальнейшем он использовался в Чечне, где его применяли обе стороны конфликта. Компактные размеры позволяли бойцам легко переносить гранатомет и оперативно применять его в бою, а кумулятивный заряд эффективно пробивал броню боевых машин и укрепленные позиции врага.

    Кроме официальных армий, РПГ-22 нередко оказывался в руках различных вооруженных группировок. Его активно использовали в региональных конфликтах на территории Ближнего Востока и Африки, где наличие большого количества складских запасов оружия сделало его доступным для различных формирований. Высокая разрушительная сила и простота обращения обеспечили ему популярность среди повстанцев и террористических организаций, которые применяли его для атак на бронетехнику, блокпосты и даже городскую инфраструктуру.

    Несмотря на устаревание конструкции, РПГ-22 до сих пор можно встретить в некоторых военных конфликтах. Он продолжает использоваться в качестве дешевого и надежного противотанкового оружия, особенно в условиях, где более современные образцы недоступны. В некоторых странах РПГ-22 остается на вооружении резервных частей и используется для обучения бойцов. Боевые запасы этого оружия позволяют применять его даже спустя десятилетия после прекращения массового производства, что подтверждает его эффективность и востребованность на поле боя.

    Современное использование РПГ-22

    Несмотря на устаревшую конструкцию, РПГ-22 продолжает применяться в вооруженных конфликтах, особенно в регионах с низким уровнем технологического развития. В некоторых странах его используют резервные части армии, а также подразделения территориальной обороны. Гранатомет остается популярным среди нерегулярных вооруженных формирований, которые ценят его за простоту эксплуатации и доступность боеприпасов. Боевые действия в Сирии, Ираке и некоторых странах Африки подтверждают, что даже старые модели противотанкового оружия могут оставаться актуальными.

    Кроме того, РПГ-22 применяется в учебных целях, помогая новобранцам освоить основы обращения с реактивными гранатометами. Многие страны хранят его на складах в качестве резервного вооружения, а некоторые государства используют в испытаниях броневой защиты современной техники. Несмотря на постепенный вывод из активного применения, РПГ-22 остается частью мирового оружейного арсенала, доказывая свою эффективность и надежность даже спустя десятилетия после завершения массового производства.

    Интересные факты: во время боевых действий в Афганистане советские солдаты обнаружили необычное применение РПГ-22. Из-за высокой температуры в горах пороховой заряд мог срабатывать нестабильно, что приводило к курьезным ситуациям. Однажды гранатометчик выстрелил по бронетехнике, но промазал, а снаряд застрял в стене здания, не разорвавшись. Местные моджахеды, не зная об особенностях конструкции, пытались разобрать его, что привело к самопроизвольному взрыву. Этот случай показал, что даже одноразовое оружие может быть опасным не только для противника, но и для тех, кто не знаком с его устройством.

    Заключение

    РПГ-22 «Нетто» стал важным этапом в развитии советских реактивных гранатометов. Он сочетает в себе простоту конструкции, высокую эффективность и удобство применения. Несмотря на появление более современных аналогов, этот гранатомет сыграл значительную роль в оснащении пехотных подразделений и оставил заметный след в истории военного дела. Его использование в различных вооруженных конфликтах подтверждает надежность конструкции и боевую ценность. Даже сегодня, несмотря на моральное устаревание, он продолжает находиться в арсеналах многих армий мира.

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