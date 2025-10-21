  • Новость часаЛавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР
    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    Прилепин подписал контракт на военную службу в зоне СВО
    Археологи предупредили о риске обрушения гробницы Тутанхамона
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    Госдума приняла закон о корректировке бюджета на 2025 год
    Названа дата начала похолодания в Москве
    Мнения
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    7 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    6 комментариев
    21 октября 2025, 15:25 • Справки

    График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

    График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    Как праздничные дни в ноябре повлияют на пенсионные выплаты в 2025 году

    Социальный фонд России (СФР) традиционно корректирует даты выплат, чтобы все пенсионеры получили свои средства без задержек. В этом материале представлен подробный календарь поступления пенсий в ноябре 2025 года, а также поясняется, кого именно коснутся переносы.

    От чего зависит дата получения пенсии: механизм начисления и ключевые факторы

    В обычных условиях пенсионные выплаты поступают с 3-го по 25-е число каждого месяца. Конкретная дата зависит от двух основных параметров:

    • Региона проживания. Каждое территориальное управление СФР утверждает собственный график, чтобы равномерно распределить нагрузку.

    • Способа доставки. Имеет значение, получаете ли вы деньги через отделение «Почты России» или на банковскую карту.

    Если дата выплаты совпадает с нерабочим днем, пенсия поступает досрочно – в последний рабочий день перед праздником. Это правило действует по всей стране и касается всех категорий получателей.

    Переносы пенсий в ноябре 2025 года: кого коснутся изменения в графике

    Основные изменения затронут пенсионеров, чьи выплаты назначены на 3 и 4 ноября – эти даты приходятся на государственные праздники. В связи с этим все средства будут перечислены досрочно – 1 ноября 2025 года, в последний рабочий день перед выходными.

    Для остальных категорий получателей (с 5 по 25 ноября) график выплат останется без изменений, если назначенный день не выпадает на субботу или воскресенье. В таком случае также действует правило досрочного перевода – на последний рабочий день недели.

    График доставки пенсий через «Почту России» в ноябре 2025 года

    Для получателей, которые получают пенсию через почтовые отделения, СФР подготовил специальный скорректированный график. Он учитывает праздничные и выходные дни, чтобы выплаты проходили без задержек.

    Ниже приведены основные даты:

    • Пенсионеры, чьи выплаты приходятся на 3-4 ноября, получат их 1 ноября.

    • При датах 7-8 ноября средства выдадут 7 ноября.

    • При датах 9-10 ноября доставка пройдет 8 ноября.

    • Выплаты с 11 по 13 ноября поступят по стандартному расписанию.

    • Пенсионеры с датами 14-15 ноября получат деньги 14 ноября.

    • Для получателей 16-17 ноября выплаты пройдут 15 ноября.

    • С 18 по 21 ноября график остается прежним.

    • Пенсионеры, чьи даты – 22, 23 или 24 ноября, получат средства 21 ноября.

    • Выплаты 25 ноября будут проведены без изменений.

    Если пенсионер не смог забрать деньги в установленную дату, он может сделать это позже – до 25 ноября включительно, в соответствии с режимом работы почтового отделения.

    Пенсии на банковские карты: когда поступят выплаты в ноябре 2025 года

    Для граждан, получающих пенсию на карту, график также корректируется. Если ваша дата зачисления – 3 или 4 ноября, деньги поступят 1 ноября 2025 года.

    Все остальные выплаты (с 5 по 25 ноября) будут переведены в стандартные сроки, без переносов. Время зачисления зависит от банка: средства могут поступить в течение операционного дня. Незначительные различия по часам между получателями – нормальная практика, связанная со скоростью обработки платежей.

    График городских доплат к пенсиям в Москве и Подмосковье в ноябре 2025 года

    В ноябре 2025 года получатели городских доплат к пенсии в Москве и Московской области должны быть готовы к корректировкам в привычном графике поступлений. Расписание выплат будет адаптировано под праздничный календарь, чтобы обеспечить своевременное получение средств. Детализированный график поступления денежных средств выглядит следующим образом.

    Особенности ноябрьского графика выплат

    Основное изменение связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября, которое создает длительные выходные. В связи с этим установлен принцип досрочного зачисления средств, если официальная дата выплаты совпадает с нерабочим днем. Это гарантирует, что пенсионеры получат деньги без задержек.

    График поступления доплат в ноябре 2025 года:

    • 3 ноября 2025 года. В этот день будет произведена единовременная выплата, которая покрывает сразу две даты – 3 и 4 ноября. Это сделано для того, чтобы пенсионеры получили средства перед началом праздничных дней.

    • 5 и 6 ноября. Выплаты пройдут в стандартном режиме, строго в соответствии с установленной датой, без каких-либо переносов.

    • 7 ноября. Произойдет еще одно досрочное зачисление. В этот день пенсионеры получат средства, предназначенные как для 7, так и для 9 ноября, поскольку 9-е число выпадает на воскресенье.

    • С 8 по 13 ноября. В указанный период, за исключением уже учтенного 9 ноября, городские доплаты будут перечисляться в обычном порядке, по установленному графику.

    • 14 ноября. Пенсионерам будет выдана доплата за 14 и 16 ноября. Подобный перенос обусловлен тем, что 16 ноября является воскресным днем.

    • 15, 17, 18 ноября. В эти даты выплаты социальных доплат к пенсии осуществляются по стандартному графику, без совмещения.

    Таким образом, жителям столицы и Московской области, получающим региональные социальные доплаты, рекомендуется ориентироваться на скорректированный график, чтобы быть в курсе точных дат поступления средств в ноябре 2025 года.

    Что делать, если пенсия не поступила вовремя: пошаговый алгоритм действий

    Если ожидаемая пенсия не поступила, необходимо:

    • Проверить официальный график выплат СФР – возможно, была корректировка из-за праздничных дней.

    • Подождать до конца операционного дня: иногда перевод занимает несколько часов.

    • Связаться с банком и уточнить, поступили ли средства от СФР.

    • При отсутствии результата – обратиться в территориальное отделение Социального фонда России.

    Контакты и график работы отделений доступны на официальном сайте СФР.

    Итог: когда ждать пенсию в ноябре 2025 года

    Пенсионеры, чьи даты получения приходятся на 3 и 4 ноября, получат выплаты заранее – 1 ноября. Все остальные получатели получат средства в обычные даты, предусмотренные их индивидуальным графиком. Такой подход позволяет СФР гарантировать своевременные выплаты и избежать задержек даже в периоды длительных выходных.

    Повышение пенсии в ноябре 2025 года: кому и на сколько вырастут выплаты

    Вопрос о повышении пенсионных выплат является одним из самых актуальных для миллионов россиян. В отличие от общей индексации, которая традиционно проходит в начале года, ноябрь 2025 года принесет целенаправленное увеличение денежного обеспечения отдельным категориям граждан.

    Социальный фонд России запланировал ряд корректировок, которые затронут как получателей страховых пенсий по возрасту и инвалидности, так и некоторые категории работников, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда. Данные меры направлены на адресную поддержку наиболее уязвимых и социально значимых групп населения.

    Увеличение фиксированной выплаты для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы

    Ключевое изменение, ожидаемое в ноябре 2025 года, касается одного из базовых компонентов страховой пенсии – фиксированной выплаты. В соответствии с действующим пенсионным законодательством, для граждан, достигших 80-летнего возраста, предусмотрено автоматическое удвоение размера этой выплаты.

    Эта мера не требует подачи дополнительных заявлений и осуществляется в беззаявительном порядке. В результате данной корректировки ее базовый размер будет повышен до 17 815 рублей, что существенно повлияет на общий доход неработающих пенсионеров этой возрастной категории.

    Аналогичный принцип применяется в отношении другой уязвимой группы – инвалидов I группы. Независимо от возраста, для них также устанавливается удвоенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности. Это обеспечивает значимую финансовую поддержку, учитывая высокие потребности в уходе и медицинском обслуживании, которые характерны для данной категории граждан.

    Ежеквартальный перерасчет для работников особых отраслей: авиации и угольной промышленности

    Помимо разовых изменений, ноябрь станет месяцем планового ежеквартального пересмотра пенсий для отдельных профессиональных групп. Речь идет о работниках гражданской авиации и угольной промышленности, чьи пенсионные права формируются с учетом специфики и тяжести их труда. Для них ноябрьский перерасчет – это регулярная процедура, направленная на актуализацию выплат в соответствии с текущими экономическими показателями и отраслевыми нормативами.

    Ожидается, что результатом такого перерасчета станет увеличение пенсионного обеспечения в среднем на 2-5%. В абсолютном выражении это означает прибавку, которая в среднем составит от 1,5 до 3 тыс. рублей ежемесячно. Конкретная сумма зависит от множества индивидуальных факторов: стажа работы в данной отрасли, занимаемой должности, региона и итогового размера накопленных пенсионных баллов.

    Главное
    ВЦИОМ сообщил о готовности 69% россиян экономить ради защиты страны
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    Госдума одобрила закон о круглогодичном призыве на службу
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности
    Депутаты одобрили запрет на продажу табака на остановках
    В Исландии впервые нашли комаров

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Перейти в раздел

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации