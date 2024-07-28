Самолет Су-25: надежный и неприхотливый штурмовик

Самолёт Су-25: надежный и неприхотливый штурмовик

История создания и предпосылки



Разработка Су-25 началась весной 1968 года, когда со стороны вооруженных сил пришел запрос на создание машины, предназначенной для уничтожения небольших объектов на поле боя и в ближнем тылу врага. Проект возглавили Дмитрий Горбачёв, Олег Самойлович, Иван Савченко и Юрий Ивашечкин. Работы велись на базе ОКБ Сухого. В начале 1969 года ВВС СССР объявили конкурс проектов легкого штурмовика. Благодаря имеющимся наработкам прототипу Су-25, получившему наименование Т8, удалось выйти в финал.

На первом этапе конкурса были отсеяны разработки ОКБ Ильюшина и Яковлева. К концу 1974 года созданный летный экземпляр Т8-1 доставили в город Жуковский для проведения испытаний. Они проходили с февраля по ноябрь 1975 года и позволили определить базовые характеристики машины. По их результатам был отсеян последний конкурент – МиГ-21ЛШ. 29 июня 1977 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли решение о начале серийного производства этой модели. Ответственность за выпуск Су-25 была возложена на авиазаводы Тбилиси и Улан-Удэ.

Интересные факты: первый полет состоялся 22 февраля 1975 года. После знакомства с самолетом летчики прозвали его «Грач» из-за особенностей конструкции, внешне напоминающих эту птицу. По другой версии, так стали называть пилотов эскадрильи под командованием Григория Алексеевича Чехова, использовавшего инициалы «Гр. А. Ч.». Сначала народное имя закрепилось за их самолетами, а со временем – за всеми Су-25. При этом пехотинцы называют их «Гребешками» из-за особенностей внешнего вида, открывающегося с земли.

Испытания двух серийных образцов проходили с весны 1980 года в Афганистане, в рамках операции «Ромб». За три месяца самолёты совершили 100 вылетов, 44 из которых являлись боевыми. Они осуществляли пуски неуправляемых ракет, а также сброс фугасных и бетонобойных бомб. Второй этап боевого тестирования (операция «Экзамен») состоялся там же в период с 1981 по 1982 год. После этого началась массовая поставка Су-25 в войска. К 2005 году, на момент завершения производства, было выпущено около 1320 единиц.

Характеристики и преимущества Су-25

Длина самолёта составляет 15,36 м. При этом учитывается и приёмник воздушного давления. Высота машины равна 4,8 м. Масса без боекомплекта — 9315 кг. Штурмовик способен поднять в воздух до 8285 кг груза, в том числе 3 тонны топлива во внутренних баках. Размах крыла составляет 14,36 м, а его площадь — 30,1 кв. м. Предусмотрена возможность установки дополнительных топливных баков. Управление самолётом и бортовым вооружением осуществляется одним пилотом.

При наличии полного боекомплекта СУ-25 может разгоняться до 950 км/ч. Взлетать на высоту до 7 км со скоростью 60 м/с. Выдерживать перегрузки до 6,5 g. Вести эффективный бой на высоте до 5 км. Его крейсерская скорость составляет 750 км/ч. Максимальная дальность бреющего полёта с четырьмя подвесными топливными баками равна 750 км. При стандартном объёме топлива этот показатель падает до 495 км. На нормальной высоте самолёт может пролететь до 1250 и 640 км соответственно. Перегоночная дальность составляет 1950 км.

Таких значений удалось достичь благодаря размещению в местах сопряжения фюзеляжа и крыла двух турбореактивных одноконтурных двухвальных двигателей Р-95Ш. Каждый из них способен выдавать 4100 кгс. В последующих модификациях были установлены Р-195, обеспечивающие тягу в 4300 кгс. Обе версии считаются одними из самых надёжных в своём классе. Каждый из них выдерживает прямое попадание 23-мм снаряда и способен обеспечивать полёт машины в одиночку. Кроме того, они оснащены автономной системой пожаротушения.

Интересные факты: кабину защищает титановая броня АБВТ-20, толщина которой колеблется в диапазоне 10-24 мм и лобовое бронестекло ТСК-137 (55 мм). Спину лётчика прикрывает стальная 6-мм пластина. За регулирование давления, вентиляцию кабины и поддержку необходимой температуры отвечает система кондиционирования. Жизнедеятельность пилота на любых высотах и при катапультировании обеспечивается основным и кресельным кислородным оборудованием.

Штурмовик может использовать 32 вида вооружений. Он укомплектован штатной 30-мм авиапушкой ГШ-30-2 и 250 снарядами к ней. С её помощью осуществляется обстрел пехоты, бронетехники и воздушных целей со средней и дальней дистанций. При этом используются осколочно-фугасные зажигательные (в том числе и трассирующие), бронебойно-разрывные и многоэлементные снаряды. Предусмотрена возможность размещения в подвесных контейнерах до четырёх 23-мм авиапушек ГШ-23.

Поражение самолётов и вертолётов обеспечивается ракетами класса «воздух-воздух» Р-60 и Р-73. Наземные, надводные и подводные объекты, а также РЛС уничтожаются с помощью высокоточных С-25Л, Х-25МЛ и Х-29Л. Работа по укреплённым объектам и площадям осуществляется неуправляемыми авиабомбами ФАБ-100/250/500. Бетонобойными БетАБ-500 и БетАБ-500ШП. Кассетными РБК-250/500. Зажигательными ЗБ-500 и фугасными ОДАБ-500П. Параллельно используются неуправляемые ракеты С-5, С-8, С-13, С-24Б и С-25.

Основные модификации

Базовая модель появилась в 1981 году. Через 4 года была представлена двухместная учебно-боевая модификация СУ-25УБ. Эти самолёты поставлялись в военные училища для обучения и оценки навыков курсантов. С 1984 по 1989 год создавались экспортные версии Су-25К. Всего было выпущено 180 таких машин. Они практически не отличались от стандартной модели. Это касается и экспортных двухместных Су-25УБК, создание которых началось в 1986 году.

Тогда же началось проектирование буксировщика мишеней Су-25БМ на базе одноместной версии. В итоге государство заказало 50 таких самолётов. Противотанковая модификация Су-25Т была создана за два года до этого. Она отличается наличием индикатора на лобовом стекле и дополнительного оборудования, в том числе прицельного комплекса И-251 «Шквал». Возможностью использования телевизионной бомбы КАБ-500Кр и управляемой Х-25МЛ, а также ракеты «Вихрь».

Су-25УТГ был разработан в 1988 году. Их использовали лётчики флота для отработки взлёта и посадки на наземный макет палубы авианосца. До распада СССР выпустили 10 экземпляров, затем производство прекратили. Оставшиеся на вооружении ВВС РФ машины были прикреплены к авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов». Су-25ТМ (или Су-39) — модернизированная версия противотанкового штурмовика. Она получила новую систему навигации и бортовую РЛС «Копье-25». Было изготовлено 8 единиц.

С 2001 года для ВВС Грузии производился Су-25КМ «Скорпион». Эта модификация смогла использовать натовские боеприпасы, была оснащена современной авионикой, системами жизнеобеспечения и наведения. Комплексная программа модернизации российского авиапарка штурмовиков осуществлялась на базе Су-25СМ. На данных машинах заменили бортовое радиоэлектронное оборудование, лобовое стекло оснастили информационным индикатором, а в кабину установили многофункциональный дисплей.

Благодаря модернизации двухместной учебно-боевой машины появился Су-25УМБ. На самолёт установили бортовой комплекс обороны, оборудование «Барс-2» и систему РЭБ. В итоге получился защищённый воздушный командный пункт, способный координировать действия авиации и осуществлять разведку. Чуть позже появились обновлённые серийные версии одноместных штурмовиков: Су-25СМ2/СМ3. Самолёты оснастили системой ГЛОНАСС и прицельным комплексом СВП-24-25.

Существенно переработали собственный авиапарк штурмовиков и украинские ВВС. Они установили в СУ-25М1 собственную систему воздушных сигналов, спутниковую навигацию и радиостанцию. Почти на треть повысили точность благодаря цифровому прицелу. Увеличили предельную высоту боевого применения машины. Оснастили её модулем воздушных параметров и БРЦП. Схожим образом были модифицированы и двухместные Су-25УБМ1.

Распространение в мире

ВВС РФ до сих пор используют 40 единиц Су-25, 15 Су-25УБ и около 110 Су-25СМ/СМ3. Ещё 5 Су-25УТГ стоят на вооружении ВМФ России. Кроме того, Азербайджан эксплуатирует 38 машин разных модификаций, Армения — 13 самолётов, Болгария — шесть, Грузия — пять. Белоруссия переоборудовала свои штурмовики (21) для транспортировки и применения тактических ядерных боеголовок. Четыре самолёта используются Республикой Конго. В строю ВВС Ирака всё ещё остаются 19 машин. Основу штурмового авиапарка КНДР составляют 34 Су-25К/УБК.

У Казахстана осталось 14 таких самолётов. Два экземпляра приобрёл у Украины Нигер в 2013 году. 18 единиц купила Республика Перу у Белоруссии. Кроме того, эти машины стоят на вооружении Судана (8), Туркменистана (31), Узбекистана (12), Чада (7), Экваториальной Гвинеи (4), Эфиопии (3). До начала СВО 16 СУ-25 числились в составе ВВС Украины. Ранее такие штурмовики использовали армии Анголы, Гамбии, Ирана, Кот-д’Ивуара, Мали, Северной Македонии, Чехии, Словакии и Эритреи.

Современное использование

Впервые Су-25 приняли участие в боевых действиях в рамках Афганской войны. В 1980 году провели боевые испытания самолёта, а через год из них сформировали первую эскадрилью. До 1988 года экспортные версии участвовали в Ирано-иракской войне. Правительственные войска использовали эти самолёты для нанесения ударов по повстанческой группировке УНИТА во время Гражданского противостояния в Анголе. Значительная часть штурмового авиапарка Ирака (31 Су-25) была уничтожена во время Войны в Персидском заливе.

Разные стороны конфликтов применяли данные машины в рамках двух Карабахских и Абхазской войн, а также Гражданской войны в Таджикистане. Федеральные силы использовали штурмовики для подавления повстанцев во время Чеченских войн. Су-25 принимали участие в Эфиопо-эритрейском противостоянии (1998–2000 года). Македонские войска применяли эти самолёты против албанцев в 2001 году. Американцам удалось захватить несколько экземпляров во время вторжения в Ирак (2003 год).

Французы уничтожили две машины после провокации Франко-ивуарийского конфликта. Судан использовал эти самолёты в Дарфуре. Су-25 активно применялся Грузией и Россией во время противостояния 2008 года. Обе стороны используют их в рамках Российско-украинского конфликта. Кроме того, штурмовики входят в состав авиагруппировки ВКС в Сирии. С помощью Су-25 ВВС Перу уничтожает самолёты, перевозящие наркотики.

Вывод

Этот надёжный, недорогой и неприхотливый штурмовик всё ещё используется многими армиями мира. Но его время уже прошло. С каждым годом беспилотники становятся всё удобнее, точнее и дешевле. А самолёты четвёртого и пятого поколения не оставляют шансов Су-25 при боевом столкновении в воздухе. Поэтому авиаконструкторы активно ищут ему замену. На эту роль уже выдвигают Су-34, модифицированный Як-130, а также прототип «Шершень-ЭП». Но, возможно, он станет последним узконаправленным самолётом «поля боя».