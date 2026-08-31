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    31 августа 2026, 19:15 • Экономика

    Аномальная жара разогрела интерес Мадьяра к АЭС «Пакш-2»

    Аномальная жара разогрела интерес Мадьяра к АЭС «Пакш-2»
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Венгрия дополнительно направит 305 млн евро на строительство АЭС «Пакш-2» по российскому проекту. Еще недавно премьер Петер Мадьяр называл условия соглашения с Россией невыгодными и обещал пересмотреть контракт. Почему теперь его правительство не только отказалось от этой идеи, но и решило увеличить финансирование проекта?

    До конца года венгерское правительство под руководством Петера Мадьяра дополнительно направит 111,6 млрд форинтов (305,5 млн евро) на строительство АЭС «Пакш-2» по проекту российской госкорпорации «Росатом». Соответствующие поправки к бюджету на 2026 год в ближайшее время поступят в парламент. Таким образом, объем бюджетной поддержки проекта до конца года увеличится до 565 млн евро. «Похоже, правительство, сформированное партией «Тиса», сознает потребность АО «АЭС Пакш-2» в капитале», – отмечает венгерская пресса.

    Решение особенно примечательно на фоне прежней позиции Мадьяра. Строительство «Пакш-2» было одним из ключевых энергетических проектов правительства Виктора Орбана, заключившего соглашение с «Росатомом». Новый премьер еще до прихода к власти критиковал условия сделки с Россией, называл стоимость контракта завышенной и инициировал аудит проекта, рассчитывая поторговаться и добиться более выгодных условий.

    Летом его позиция стала более противоречивой. Из-за падения уровня воды в Дунае действующую АЭС «Пакш» пришлось частично остановить. Мадьяр усомнился в экологической безопасности и жизнеспособности «Пакш-2», поскольку новые энергоблоки также будут зависеть от воды Дуная для охлаждения и потребуют значительных объемов водных ресурсов.

    Однако последующие события заставили премьера взглянуть на атомную энергетику с другой стороны. В августе на фоне жары, дефицита воды для охлаждения и проблем с работой действующей станции энергосистема Венгрии оказалась под серьезным давлением. Мадьяр лично приехал на АЭС, чтобы контролировать восстановление ее работы.

    Именно этот эпизод, по мнению венгерских СМИ, показал новому правительству реальную цену отказа от атомной энергетики. Венгрия уже сейчас испытывает серьезную зависимость от стабильной работы АЭС, а строительство новых мощностей становится вопросом не столько политического выбора, сколько энергетической безопасности страны. Остановка действующей станции означала бы дефицит электроэнергии, а заморозка «Пакш-2» – риск получить еще один дорогостоящий долгострой.

    На этом фоне решение увеличить финансирование российского проекта выглядит вполне прагматичным. Как отмечает венгерская газета Nepszava, новое правительство осознало необходимость обеспечить «Пакш-2» капиталом, достаточным для продолжения строительства. Дополнительные вложения позволяют избежать затягивания сроков и сохранить проект, который должен существенно увеличить атомную генерацию Венгрии.

    Для Москвы это важный сигнал. Независимо от того, кто находится у власти в Будапеште, отказаться от «Пакш-2» без серьезных последствий уже крайне сложно. В нынешних условиях прагматическая необходимость продолжения проекта оказалась сильнее предвыборной риторики Мадьяра.

    «Решение экстренно выделить более 300 млн евро на достройку АЭС «Пакш-2» – это, безусловно, показательный момент отрезвления. Это политическая капитуляция перед энергодефицитом и суровой реальностью, с которой столкнулись новые власти в Будапеште», – считает экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050. По его мнению,

    когда Мадьяр шел на выборы с лозунгами о ревизии «наследия Орбана», у него, вероятно, были иллюзии о возможности быстрого пересмотра контрактов, «но реальность оказалась прозаичнее».

    «Желание переложить ответственность на Росатом разбивается о бюрократический факт: под всеми ключевыми документами, разрешениями и согласованиями стоят подписи венгерских чиновников и национального регулятора. Любые попытки предъявить претензии Москве в одностороннем порядке упираются в вопрос: «Господа, а что вы подписывали и почему вы не были против?». Если бы существовала легальная и дешевая возможность заменить подрядчика, не понеся колоссальных издержек из-за срыва сроков и гигантской неустойки, правительство Мадьяра, не испытывающее теплых чувств к России, вероятно, пошло бы на этот шаг. Но такой возможности нет. Атомная стройка – это не смена поставщика мебели, здесь демонтаж сотрудничества стоит дороже, чем продолжение строительства», – добавил собеседник.

    Как полагает Лизан, другим важным фактором стала рекордная жара в Евросоюзе. «Она наглядно продемонстрировала уязвимость энергосистем, зависящих от погодных условий. Однако стоит подчеркнуть: энергодефицит у Венгрии наблюдался и до аномальных температур. Жара лишь подсветила необходимость технической доработки проекта – в частности, строительства градирен для эффективного охлаждения энергоблоков, чтобы не зависеть критически от температуры воды в Дунае», – рассказал эксперт.

    «И, судя по всему, у нового кабинета включился банальный реализм. Альтернатива у Мадьяра была проста: либо расторгай контракт, плати неустойку, живи в энергокризисе и жди нового подрядчика десятилетиями, либо продолжай строить. Выбор сделан в пользу физического выживания энергосистемы», – подчеркивает Лизан.

    «Таким образом решение Мадьяра – это подтверждение того, что в атомной энергетике долгосрочные инфраструктурные интересы государства оказываются сильнее сиюминутной политической конъюнктуры. Однако ожидать, что этот кейс станет «рекламой» для колеблющихся стран и изменит настроения в остальной Европе, не стоит. Те страны, которые сотрудничают с Росатомом, принимали решения на основе холодных экономических расчетов, а не эмоций. В то же время в большинстве стран ЕС по-прежнему доминирует примат идеологии над экономикой. Поэтому «венгерский урок» вряд ли будет кем-то услышан в Брюсселе – но для Будапешта он стал решающим», – считает Лизан.

    Решение Будапешта выделить дополнительное финансирование на проект АЭС «Пакш-2» скорее всего лежит в плоскости климатических рисков, которые перестали быть теорией и превратились в осязаемую угрозу энергобезопасности Венгрии,

    считает Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика. Инфо». «Главный триггер нынешнего дофинансирования – не рыночная конъюнктура, а экстремальное лето, обнажившее уязвимость действующей АЭС «Пакш». Отсутствие дополнительных систем охлаждения привело к тому, что станция, обеспечивающая порядка 50% генерации страны, была вынуждена сначала снижать мощность, а затем балансировать на грани отключения энергоблоков», – напомнил собеседник.

    Причина банальна и тревожна одновременно: нехватка воды в Дунае. «Ситуация развивалась в два этапа. Сначала температура речной воды поднялась до критической отметки, после которой слив горячей воды обратно в русло стал экологически недопустим. Затем жара продолжилась, и воды перестало хватать уже физически – для охлаждения турбин. Для энергосистемы Венгрии это был серьезнейший стресс: импортировать электроэнергию у соседей не представлялось возможным, так как весь регион изнывал от той же аномальной жары», – пояснил специалист.

    Логичным и, по сути, безальтернативным решением становится переход на системы сухого или гибридного охлаждения. «И здесь Венгрии не нужно искать подрядчика за рубежом – в стране существует компания MVM EGI, которая является мировым лидером в области сухих градирен, где подпитка водой не требуется вовсе: вода конденсируется и циркулирует в замкнутом контуре через воздушные теплообменники. Технология, изобретенная еще в 1954 году, доказала свою работоспособность в самых разных климатических условиях – от пустынь до заполярья. В России, например, аналогичная система успешно эксплуатируется на Билибинской АЭС, где лед держится десять месяцев в году», – рассказал спикер.

    По оценкам Департамента энергетики США и отраслевых институтов (EPRI), капитальные затраты на возведение систем сухого или гибридного охлаждения в три-четыре раза превышают стоимость классических «мокрых» систем. Для тепловой или атомной электростанции мощностью 1000-1200 МВт стоимость возведения только сухих градирен и сопутствующей инфраструктуры (насосы, материалоемкие алюминиевые и стальные теплообменники) измеряется сотнями миллионов долларов на один энергоблок. На «Пакш-2» строятся два мощнейших реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Строительство сухого охлаждения потребовало бы пересмотра проектной документации – полной переделки проекта машзала и конденсаторов турбин.

    «Опасения венгерской стороны абсолютно здоровые: если воды не хватило уже сейчас, то после удвоения мощностей проблема встанет в разы острее. Поэтому выделяемые средства могли бы пойти именно на адаптацию системы охлаждения и решение вопроса зависимости от капризов Дуная», – предположил Марцинкевич.

    Спикер особо отметил юридическую чистоту позиции российской стороны. «Претензии к Росатому в данном случае исключены по определению: лицензия на проект подписана венгерским национальным регулятором, и вся ответственность за соответствие проектных решений местным условиям лежит на венгерских чиновниках. Если раньше они посчитали, что прямоточного охлаждения будет достаточно, это их зона ответственности», – уточнил собеседник.

    «Конечно, Будапешт мог бы обратиться к Росатому с запросом о доработке, но это выходило бы за рамки ранее подписанных договоренностей и потребовало бы новых согласований. Гораздо быстрее и прагматичнее – использовать национальную экспертизу MVM EGI, просчитать стоимость дополнительного оборудования и внести изменения в смету. Именно этот путь, судя по всему, и выбран», – рассуждает эксперт.

    Выделение более 300 млн евро – это не разовая акция, а стратегическая перестраховка. «Если посмотреть на графики вывода из эксплуатации старых энергоблоков, наступит период, когда Венгрия будет располагать лишь половиной своих нынешних атомных мощностей. В такой ситуации любая зависимость от погодных условий становится непозволительной роскошью», – добавил собеседник.

    Остается открытым вопрос, хватит ли заявленной суммы на полномасштабное внедрение сухих градирен – это решение не из дешевых. «Но даже если потребуется дополнительное финансирование, оно будет оправдано: цена энергетического коллапса в периоды аномальной жары окажется несопоставимо выше», – подчеркнул Марцинкевич.

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