  Лента новостей
    Глава Euroclear пообещала судиться в случае попытки конфисковать российские активы
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу
    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    Израиль заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    16 ноября 2025, 16:34 • Экономика

    Украина нашла спасение зимой в американском газе
    @ Jurgen Schwenkenbecher/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стоит на пороге самого сложного отопительного сезона в своей истории. Нехватка газа вынудила Киев искать новые способы поставки энергоресурсов. Спасительным хабом может оказаться Греция, через которую Украина планирует получать американский СПГ. По оценкам экспертов, греческий маршрут реализуем, но потребует больших расходов. Впрочем, оплачивать американский газ для Украины придется европейцам.

    Украина и Греция подписали меморандум о намерениях сотрудничества в сфере поставок американского СПГ. Соответствующая церемония прошла в Афинах. Обе стороны ожидают, что партнерство в данной сфере станет важным вкладом в региональную и европейскую энергетическую безопасность.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, это позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    На самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа

    с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – говорит Юшков.

    «Киев неаккуратно работал с собственными месторождениями газа, будто не задумываясь о необходимости обеспечения запаса ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа,

    чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд куб. м. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – заключил Лизан.

    Украина стоит на пороге самого сложного отопительного сезона в своей истории. Нехватка газа вынудила Киев искать новые способы поставки энергоресурсов. Спасительным хабом может оказаться Греция, через которую Украина планирует получать американский СПГ. По оценкам экспертов, греческий маршрут реализуем, но потребует больших расходов. Впрочем, оплачивать американский газ для Украины придется европейцам. Подробности

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

