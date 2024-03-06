Чем объясняется сила рубля

Рубль стал самой сильной валютой среди развивающихся стран

Tекст: Ольга Самофалова

На прошлой неделе рубль заметно подорожал против доллара (почти на 4%) – и стал самой сильной валютой недели среди валют развивающихся стран.

Сила рубля объясняется двумя факторами. Во-первых, санкции США оказались не такими суровыми, как могли бы быть. Так, под санкции не попал Национальный клиринговый центр (НКЦ), поэтому торговля валютами на Мосбирже продолжается в обычном режиме. Во-вторых, на эту неделю пришелся пик налоговых выплат в бюджет, что увеличило спрос на рубль.

Укрепившись на прошлой неделе до 90,5 к доллару, в пятницу рубль ослаб до 91,67. Однако на этой неделе рубль снова начал укрепляться. Во вторник, 5 марта, он укрепился до 90,52 к доллару, до 98,65 к евро и до 12,56 к юаню.

Помогли новости от Минфина по полученным высоким нефтегазовым доходам бюджета и объявленным мартовским объемам покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Доходы бюджета от нефти и газа выросли на 40% по сравнению с январем – до 945,6 млрд рублей. С 7 марта по 4 апреля Минфин закупит иностранной валюты и золота на 93,7 млрд рублей (1,03 млрд долларов) – 4,7 млрд рублей в день. Это больше, чем в предыдущий период, что, скорее всего, приведет к сокращению объемов продажи иностранной валюты Центральным банком.

В марте рубль будет колебаться в рамках 88–93 рубля за доллар и 96–102 рубля за евро, прогнозирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. А самыми значимыми событиями для рубля в марте, по ее мнению, будут президентские выборы в России, решения ФРС США по процентным ставкам и решения Банка России по ключевой ставке.

«В течение месяца можно будет ожидать «президентского ралли» и укрепления рубля до 88 рублей, однако после выборов правительство уйдет в отставку и до формирования нового состава правительства курс рубля будет волатильным и зависимым от иных ориентиров», – поясняет Мильчакова.

Если ФРС пошлет определенный намек рынку на скорое снижение процентных ставок, а Банк России продолжит сохранять ставку в 16% или даже повысит ее, то рубль до конца марта может торговаться около 88–89 рублей за доллар и 96–97 рублей за евро, считает эксперт. «При сохранении в России жесткой монетарной политики, пока инфляция остается высокой, рубль может укрепляться или как минимум не падать», – говорит Мильчакова.

Александр Потавин из ФГ «Финам» прогнозирует на март курс доллара в диапазоне 89-93 рубля, евро – 97,5-101 рубль, а курс китайского юаня, скорее всего, не выйдет за границы 12,5-12,8 рубля.

«Пик укрепления российской валюты мы ждем в конце марта, когда компании будут платить повышенные объемы налогов в бюджет.

Экспортеры к своим ежемесячным платежам по НДПИ добавят выплаты по квартальному налогу на дополнительный доход (НДД). Также ожидается финальный налоговый платеж за 2023 год и авансовый платеж за первый квартал 2024 года. Их объем можно оценить в 400 млрд рублей и 500 млрд рублей соответственно», – говорит Потавин.

«Курс может вновь укрепляться до 87 рублей, а может вновь ослабевать до 93. В моменте это ни на что не влияет, потому что на самом деле, это не ослабление и не укрепление, а адекватный курс, отвечающий той экономической реальности, в которой мы находимся в марте. Управление курсом выстраивается исходя из расчетов баланса бюджета, экспорта и импорта, то есть в целом из ряда макроэкономических факторов. Президентские выборы абсолютно ни на что не повлияют, так как ключевая мера по сохранению такого курса – это продажа валютной выручки. Эта мера будет действовать вплоть до лета, что означает сохранение курса в текущем коридоре значений», – отмечает Юлия Хандошко, гендиректор европейского брокера Mind Money (бывший «Церих»).

Обязательная продажа экспортерами валютной выручки действует до 30 апреля 2024 года, и пока не ясно – будут ее продлевать или нет. «Если в марте объявят о продлении требований к экспортерам после 30 апреля, то это будет положительным сигналом для укрепления рубля. Если же в марте станет точно известно, что эту меру отменят после 30 апреля, то рубль после выборов может оказаться на уровне 92–93 рубля и продолжить снижение в апреле», – прогнозирует Мильчакова.

К лету, если обязательную продажу валютной выручки отменят, доллар может вырасти даже до 95-98 рублей, евро – до 105-107 рублей. Однако

если обязательная продажа валютной выручки сохранится, то к лету можно ожидать такой же курс, как и на март – 88-93 рубля за доллар и 96-102 рубля за евро,

– прогнозирует Мильчакова.

Но к концу года аналитики ставят все-таки на более слабый рубль.

«Среднесрочно рубль будет чувствителен к любым изменениям по добыче и доходам от экспорта сырья. Россия анонсировала значительное сокращение добычи и экспорта нефти на второй квартал 2024 года, которое к июню составит почти 500 тыс. баррелей в сутки. При этом будет снижаться и российский нефтяной экспорт. Такая ситуация приведет к сокращению доходов как нефтяных компаний, так и госбюджета. Если объемы сырьевой валютной выручки будут и дальше стагнировать, это неизбежно приведет к среднесрочному ослаблению курса рубля. Поэтому к концу этого года курс доллара вероятно поднимется в район 103-105 рублей», – полагает Потавин.