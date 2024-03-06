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Чем объясняется сила рубля
Рубль стал самой сильной валютой среди развивающихся стран
На прошлой неделе рубль оказался самой сильной из валют развивающихся стран. На этой неделе он продолжил укрепляться. Март может стать удачным для российской валюты, эксперты даже не исключают укрепления рубля до 88 за доллар. Что помогает рублю и как долго эта поддержка продлится?
На прошлой неделе рубль заметно подорожал против доллара (почти на 4%) – и стал самой сильной валютой недели среди валют развивающихся стран.
Сила рубля объясняется двумя факторами. Во-первых, санкции США оказались не такими суровыми, как могли бы быть. Так, под санкции не попал Национальный клиринговый центр (НКЦ), поэтому торговля валютами на Мосбирже продолжается в обычном режиме. Во-вторых, на эту неделю пришелся пик налоговых выплат в бюджет, что увеличило спрос на рубль.
Укрепившись на прошлой неделе до 90,5 к доллару, в пятницу рубль ослаб до 91,67. Однако на этой неделе рубль снова начал укрепляться. Во вторник, 5 марта, он укрепился до 90,52 к доллару, до 98,65 к евро и до 12,56 к юаню.
Помогли новости от Минфина по полученным высоким нефтегазовым доходам бюджета и объявленным мартовским объемам покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Доходы бюджета от нефти и газа выросли на 40% по сравнению с январем – до 945,6 млрд рублей. С 7 марта по 4 апреля Минфин закупит иностранной валюты и золота на 93,7 млрд рублей (1,03 млрд долларов) – 4,7 млрд рублей в день. Это больше, чем в предыдущий период, что, скорее всего, приведет к сокращению объемов продажи иностранной валюты Центральным банком.
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В марте рубль будет колебаться в рамках 88–93 рубля за доллар и 96–102 рубля за евро, прогнозирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. А самыми значимыми событиями для рубля в марте, по ее мнению, будут президентские выборы в России, решения ФРС США по процентным ставкам и решения Банка России по ключевой ставке.
«В течение месяца можно будет ожидать «президентского ралли» и укрепления рубля до 88 рублей, однако после выборов правительство уйдет в отставку и до формирования нового состава правительства курс рубля будет волатильным и зависимым от иных ориентиров», – поясняет Мильчакова.
Если ФРС пошлет определенный намек рынку на скорое снижение процентных ставок, а Банк России продолжит сохранять ставку в 16% или даже повысит ее, то рубль до конца марта может торговаться около 88–89 рублей за доллар и 96–97 рублей за евро, считает эксперт. «При сохранении в России жесткой монетарной политики, пока инфляция остается высокой, рубль может укрепляться или как минимум не падать», – говорит Мильчакова.
Александр Потавин из ФГ «Финам» прогнозирует на март курс доллара в диапазоне 89-93 рубля, евро – 97,5-101 рубль, а курс китайского юаня, скорее всего, не выйдет за границы 12,5-12,8 рубля.
«Пик укрепления российской валюты мы ждем в конце марта, когда компании будут платить повышенные объемы налогов в бюджет.
Экспортеры к своим ежемесячным платежам по НДПИ добавят выплаты по квартальному налогу на дополнительный доход (НДД). Также ожидается финальный налоговый платеж за 2023 год и авансовый платеж за первый квартал 2024 года. Их объем можно оценить в 400 млрд рублей и 500 млрд рублей соответственно», – говорит Потавин.
«Курс может вновь укрепляться до 87 рублей, а может вновь ослабевать до 93. В моменте это ни на что не влияет, потому что на самом деле, это не ослабление и не укрепление, а адекватный курс, отвечающий той экономической реальности, в которой мы находимся в марте. Управление курсом выстраивается исходя из расчетов баланса бюджета, экспорта и импорта, то есть в целом из ряда макроэкономических факторов. Президентские выборы абсолютно ни на что не повлияют, так как ключевая мера по сохранению такого курса – это продажа валютной выручки. Эта мера будет действовать вплоть до лета, что означает сохранение курса в текущем коридоре значений», – отмечает Юлия Хандошко, гендиректор европейского брокера Mind Money (бывший «Церих»).
Обязательная продажа экспортерами валютной выручки действует до 30 апреля 2024 года, и пока не ясно – будут ее продлевать или нет. «Если в марте объявят о продлении требований к экспортерам после 30 апреля, то это будет положительным сигналом для укрепления рубля. Если же в марте станет точно известно, что эту меру отменят после 30 апреля, то рубль после выборов может оказаться на уровне 92–93 рубля и продолжить снижение в апреле», – прогнозирует Мильчакова.
К лету, если обязательную продажу валютной выручки отменят, доллар может вырасти даже до 95-98 рублей, евро – до 105-107 рублей. Однако
если обязательная продажа валютной выручки сохранится, то к лету можно ожидать такой же курс, как и на март – 88-93 рубля за доллар и 96-102 рубля за евро,
– прогнозирует Мильчакова.
Но к концу года аналитики ставят все-таки на более слабый рубль.
«Среднесрочно рубль будет чувствителен к любым изменениям по добыче и доходам от экспорта сырья. Россия анонсировала значительное сокращение добычи и экспорта нефти на второй квартал 2024 года, которое к июню составит почти 500 тыс. баррелей в сутки. При этом будет снижаться и российский нефтяной экспорт. Такая ситуация приведет к сокращению доходов как нефтяных компаний, так и госбюджета. Если объемы сырьевой валютной выручки будут и дальше стагнировать, это неизбежно приведет к среднесрочному ослаблению курса рубля. Поэтому к концу этого года курс доллара вероятно поднимется в район 103-105 рублей», – полагает Потавин.