Растительное мясо готовят к столу россиян

Tекст: Евгений Романов

Российская экономика продолжает развитие, несмотря на все введенные ограничения. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, рост ВВП в 2023 году составит более 2%. И одним из локомотивов этого роста является российское сельское хозяйство.

Правда, цены на пшеницу и кукурузу – основные сельскохозяйственные культуры России – находятся близ трехлетних минимумов. Инвесторы, вложившиеся в растениеводство на высоком рынке, испытывают сложности. Россия, однако, декларировала намерение ухода от сырьевой экономики – так, в частности, ограничена продажа леса-кругляка, до ввода санкций в экспорте углеводородов росла доля бензина и другой продукции нефтепереработки.

Подобная установка есть и в сельском хозяйстве. Тем более что именно здесь для российских производителей открывается ниша, которой несколько лет назад попросту не существовало.

Что такое мясо из растений

Весной 2023 года издание Bloomberg опубликовало отчет консалтинговой компании в сфере исследования рынков Grand View Research. Авторы документа полагают, что к 2030 году размер рынка растительного мяса (на основе сои, гороха, пшеницы и т. д.) достигнет 24,80 млрд долларов США, увеличиваясь за это время в среднем на 24,9% за год.

Предпосылки к этому кроются в сочетании нескольких факторов: и растущая экологическая ответственность потребителей, и рост цен на натуральное мясо, и прогресс технологий. Новые технологии позволяют создавать растительное мясо в точности похожим на настоящее.

Создание такого мяса соответствует ожиданиям не только западных, но и российских потребителей. Понятие экологически ответственного потребления продуктов распространяется и в России. Промышленное животноводство, к сожалению, вносит внушительный вклад в загрязнение окружающей среды и глобальное потепление. По данным оксфордской группы Питера Скарборо, на полное приготовление (начиная с выращивания кормов для скота) одного обеда, состоящего из натурального мяса, приходится в три-четыре раза больше вредных выбросов, чем на обед только из овощей.

Осознание этого приводит людей к поиску альтернатив. Одной из них оказывается продукт со вкусом мяса, очень близкий к нему по биохимическому и питательному составу, но произведенный только из растительных компонентов.

Растительное мясо почти ничем не отличается от настоящего. Приведем цифры одного из российских производителей. В частности, говядина содержит на 100 г продукта: 187 ккал, 18,9 г белков, 12,4 г жиров, 0 г углеводов, а растительное мясо 120–180 ккал, 18–19 г белков, 6–12 г жиров, 0 г углеводов. Иначе говоря, это почти та же пища, лишь чуть более диетическая.

Многие люди не отказываются от продукции животноводства полностью, но два-три дня в неделю заменяют ее растительной. Если это станет привычкой миллионов, экологический эффект от таких «растительных дней» станет весьма ощутимым.

Конечно, пока рано утверждать, что растительное мясо захватывает мир. Даже предсказанные 25 млрд долларов в год – очень скромная цифра, менее 3 долларов на каждого жителя Земли к тому моменту. Производство натурального мяса в 2023 году, по разным оценкам, составит 265–277 млн тонн (из них 12 млн тонн – в России). Приняв среднюю розничную цену килограмма за 3–5 долларов (70% мирового производства мяса приходится на относительно дешевые свинину и птицу), мы увидим сумму порядка 1–1,3 трлн долларов. Таким образом, при сохранении этих цифр растительное мясо в лучшем случае получит 2–2,5% рынка. А ведь обещает очень активно развиваться производство мяса из насекомых и из стволовых клеток, которое тоже будет претендовать на свою долю в общем мясном «пироге».

Большие выгоды для России

И вот здесь свое веское слово может сказать Россия.

Наша страна – мировой лидер по количеству пахотных земель, тогда как «пробирочное» мясо и мучные черви здесь не имеют серьезного будущего в силу культурных особенностей.

Развитие рынка растительных заменителей мяса в России пока что тормозится тем, что у нас дешевое натуральное мясо, особенно куриное, – и в пересчете на покупательскую способность, и тем более в абсолютных цифрах. Globalproductprices.com приводит цифры, согласно которым наши 2,17 доллара за 1 кг курятины обеспечивают третье место по дешевизне после Парагвая и Бразилии. Для сравнения, у лидеров списка, Гонконга и Швейцарии, цыплята стоят более 11 долларов за 1 кг. С говядиной у нас сложнее, согласно этому рейтингу 10,76 доллара за 1 кг (в реальности все же дешевле), но и это в пять раз дешевле, чем в тех же Швейцарии, Гонконге, а также Южной Корее. А вот свинина в России относительно дорогая, даже дороже курятины, хотя почти во всем мире наоборот.

Зато экспортные перспективы – гигантские, особенно в случае ослабления санкционного режима. Россия имеет потенциал стать крупнейшим производителем высококачественного растительного мяса. К сожалению, на данный момент торговля с государствами, где этот продукт наиболее востребован, находится практически на нуле, но это не значит, что нам не нужно развиваться в этом направлении, осваивать технологии, накапливать ноу-хау.

Потенциал внутреннего рынка тоже есть – достаточно вспомнить взрывной рост спроса в мегаполисах на молоко растительного происхождения. Поэтому инвестиции в эту сферу понемногу идут, рынок формируется, на нем появляются свои лидеры.

В начале августа 2023 года комиссия по экологии Общественной палаты России провела круглый стол «Может ли мясо быть растительным?». В нем приняли участие представители Минсельхоза, Росстандарта и Роскачества, Союза производителей продукции на растительной основе, Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов и многие другие. Было показано, что в России уже имеются десятки производителей растительного мяса, что оно уже продается в федеральных сетях, имеет доступную цену. То есть индустрия уже формируется, но никакой монополизации, никакого зафиксированного разделения в ней нет, а порог входа очень невысок.

В отличие от многих других продуктов питания здесь критически важно взаимодействие с кафе и ресторанами – как правило, люди сначала пробуют растительное мясо именно там, из любопытства. А потом начинают покупать его и в магазинах, заказывать на дом.

Частичное вытеснение животных белков в нашем рационе растительными, безусловно, стало бы благом для планеты. Тут и восстановление лесов, которые веками вырубались под пастбища, и сохранение благодаря этому биоразнообразия, и очищение атмосферы от части парниковых газов, и экономия энергии. Добавив к этому гуманистические и диетологические соображения, можно прогнозировать, что растительное мясо постепенно займет достойное место на повседневном столе многих стран мира. А у России есть все шансы стать локомотивом этого процесса.